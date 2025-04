Alioune Tine : «Il est impératif que Diomaye et Sonko rencontrent Macky»

Alioune Tine, fondateur d’Afrikajom Center, estime que le climat reste trop tendu entre l’ancien régime et les nouvelles autorités pour garantir une paix durable.

Dans un entretien accordé à Vox populi, il plaide pour une rencontre en haut lieu entre le Président Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre Ousmane Sonko, et leur prédécesseur Macky Sall. Une rencontre qu’il juge nécessaire, voire urgente, dans la perspective du dialogue national prévu le 28 mai prochain.

«Le dialogue ne peut réussir que si tous les protagonistes se parlent franchement. Il est impératif que Diomaye et Sonko rencontrent Macky Sall. Cela contribuerait à désamorcer les tensions et à éviter une politique de règlement de comptes», insiste l’interlocuteur du journal.

L’expert des droits humains dénonce également la montée des discours haineux et clivants entre partisans du pouvoir et ceux de l’ancien régime, qui menacent, selon lui, l’image d’un Sénégal démocratique et apaisé. Pour Tine, il faut rompre avec la politique de l’affrontement et engager une dynamique de réconciliation nationale.