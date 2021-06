Alioune Tine : « La confiance s’éloigne, la haine et la violence prennent forme »

La polémique est vive à propos du projet de loi n°10/2021 modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal et celui du n°11/2021 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale. Le projet soumis au vote des députés ce vendredi est jugé liberticide par l’opposition qui a tenu une conférence en urgence ce jeudi dans la nuit.

Pour Alioune Tine : « Un projet de loi sur une question aussi grave que le terrorisme dans un contexte politique tendu et délétère, on doit le partager, prendre les avis, chercher le consensus, rassurer et apaiser le climat politique. La confiance s’éloigne, la haine et la violence prennent forme », martèle le défenseur des droits humains, dans sur Twitter.