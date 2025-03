Alioune Tine plaide la cause des «martyrs de la démocratie»

Alioune Tine plaide pour une reconnaissance nationale des martyrs de la démocratie au Sénégal. Dans un vibrant hommage, il rappelle le sacrifice de ceux qui ont perdu la vie, ont été emprisonnés ou contraints à l’exil pour la défense des valeurs républicaines et des libertés fondamentales.

« Le Sénégal est un pays où les gens meurent pour la démocratie, vont en prison et en exil pour la démocratie, la défense des valeurs de la République, des droits humains et des libertés fondamentales. Ces jeunes et ces martyrs qui sont morts ne doivent pas mourir pour rien, ils ont besoin d’une Reconnaissance nationale. Leur geste auguste doit être gravé éternellement et en lettres d’or sur nos murs pour qu’on se rappelle toujours jusqu’où ne pas aller trop loin dans la conservation où la conquête du pouvoir », déclare Alioune Tine.

Pour M. Tine, les noms des martyrs des événements du 23 juin et ceux des martyrs des événements tragiques des années 2021-2024 doivent être gravés sur du marbre avec la mention morts pour la démocratie, la République et les libertés.

« Surtout pour qu’on se Rappelle, pour qu’on oublie jamais ce qui s’est passé, pour bannir le refoulement et l’amnésie qui sont les sources profondes de la répétition des actes mortifères tragiques. Pour dire et répéter que la vie est sacrée. Oui ne pas oublier pour ne pas recommencer, pour ne pas répéter l’inacceptable », ajoute-t-il dans des propos rapportés par Senego.