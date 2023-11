Alioune Tine plaide pour la libération de Pape Sané

L’affaire Pape Sané a suscité beaucoup de réactions de la part des défenseurs des droits de l’Homme. Alioune Tine demande la libération du chroniqueur de Walfadjri ainsi qu’Alioune Sané de Y en a marre. Selon le président d’Afrika Jom Center, jamais dans l’histoire politique du Sénégal, un régime politique n’a autant arrêté et détenu des journalistes, des défenseurs et activistes des droits humains et des militants politiques.

Jamais, ajoute M. Tine, les décisions de l’Etat en matière électorale n’ont autant été contestées. Pour Alioune Tine, en renonçant à un troisième mandat, Macky Sall a accompli un acte absolu de sublimation. Cela dit, avec l’impression d’un glissement autocratique, avec la restriction comme peau de chagrin des libertés publiques en pleine campagne pour la présidentielle, soutient-il.

Alioune Tine souligne qu’aujourd’hui, trop de fronts sont ouverts, au plan politique, économique, social et des droits humains dont les faits les plus manifestes sont l’exode massif des jeunes totalement désemparés par un malaise social et politique si profond qu’il ne permet plus d’espoir pour la jeunesse. Face aux nuages qui s’accumulent et qui deviennent de plus en plus épais, il pense que le pays a besoin de palabres. Il est d’avis que Macky Sall et tous les acteurs intéressés devraient sérieusement envisager le dialogue inclusif de la dernière chance pour résoudre par consensus et dans la sérénité les contentieux et les malentendus. Il faut réconcilier les sénégalais avec l’Etat, l’administration, la justice, la république et la démocratie, lance le président d’Afrika Jom Center.

Ce sera, dit-il, le dialogue de la dernière chance pour la paix, la stabilité, la concorde et une présidentielle crédible, transparente, apaisée et surtout inclusive.