Alioune Tine pour « une presse qui refuse de céder à la peur »

Les droits de l’hommistes et autres Sénégalais épris de justice restent préoccupés par les restrictions liées à la liberté d’expression. Des journalistes, à tout-va, sont convoqués à la police. Alioune Tine qui s’en désole, leur apporte son soutien. Les derniers en date est Serigne Saliou Gueye, directeur de publication du journal ‘Yoor Yoor’.

« La convocation, à la police, du journaliste Serigne Saliou Guèye vient allonger la longue liste des atteintes graves face à la liberté de presse. Je lui apporte mon soutien et l’encourage à continuer son travail malgré les pressions et intimidations qui sapent les fondements démocratiques de notre société », a écrit Alioune Tine sur Twitter. Il réaffirme son « engagement en faveur d’une presse libre et indépendante qui refuse de céder à la peur et promeut un débat public sain et équilibré ».