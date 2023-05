Emploi et financement : Youssou Ndour plaide pour la jeunesse africaine

Sous une forte délégation, le président de la Fondation Youssou Ndour, accompagné de personnalités influentes, a lancé la première édition du forum africain de l’industrie culturelle et créative. L’objectif de cet événement est de promouvoir la création d’emplois pour la jeunesse africaine à travers les ICC (Industries Culturelles et Créatives). Des stands, des animations et des prestations culturelles sont au programme de cette journée inaugurale.

Youssou Ndour a effectué ce mercredi 24 mai une visite inaugurale de village à l’occasion de la première édition du Forum Africain de l’Industrie Culturelle et Créative (FORAFRICC). Ce forum entre dans le cadre de la à promotion de la création d’emplois pour la jeunesse du continent. Le thème de cette édition est « Les ICC, vecteur de création d’emploi pour la jeunesse, à quelle condition ? »

Youssou Ndour s’est dit très satisfait et animé d’un sentiment de fierté quant à la tenue de cette première édition du forum FORAFRICC. Selon lui, les industries culturelles et créatives ont un potentiel énorme pour générer des emplois en Afrique, où le besoin est réel. Selon Learl il a déclaré : « Nous irons partout où il faut pour que les jeunes puissent bénéficier de soutien et de financement ». Le président de la Fondation Youssou Ndour a également souligné qu’il ne souhaite plus voir de jeunes s’engager dans l’émigration clandestine, mais plutôt des jeunes dotés de créativité.

Cette première édition du forum FORAFRICC constitue une plateforme d’échange et de réflexion sur le rôle des industries culturelles et créatives dans la création d’emplois pour la jeunesse africaine. Elle met en avant l’importance d’investir dans ces secteurs pour stimuler l’économie, favoriser l’innovation et encourager l’entrepreneuriat chez les jeunes.

L’objectif principal du forum est de déterminer les conditions nécessaires pour que les ICC puissent réellement contribuer à la création d’emplois durables pour la jeunesse africaine. Cela implique notamment de mettre en place des politiques favorables, d’assurer un soutien financier adéquat, de développer les compétences et les formations dans ces secteurs, de renforcer les partenariats entre le secteur public et privé, et d’encourager l’émergence de nouvelles opportunités commerciales et artistiques.

En promouvant les ICC et en créant un environnement propice à leur développement, le forum FORAFRICC aspire à ouvrir de nouvelles perspectives pour les jeunes Africains, en leur offrant des opportunités d’emploi, de croissance personnelle et de contribution positive au développement de leurs communautés et de leur continent.

Le président de la Fondation Youssou Ndour et les autres acteurs présents se sont engagés à continuer à soutenir et à promouvoir les industries culturelles et créatives en Afrique, dans le but ultime de permettre aux jeunes de réaliser leur plein potentiel et de bâtir un avenir meilleur.