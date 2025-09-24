Alioune Tine rend visite à Badara Gadiaga et Abdou Nguer

Alioune Tine donne des nouvelles de Badara Gadiaga et de Abdou Nguer. Il est allé voir, ce mercredi, les deux «chroniqueurs» qui ont été inculpés et envoyés en prison.

«J’ai rendu visite aujourd’hui à Badara Gadiaga et à Abdou Nguer, deux détenus d’opinion que j’ai trouvés en pleine forme avec un moral d’acier. Le sentiment et la conviction qu’ils sont tous les deux innocents et qu’ils n’ont rien à se reprocher, que leurs dossiers sont vides, expliquent leur sérénité en prison», indique l’ancien patron de la Raddho.

Dans une tribune partagée sur ses plateformes numériques, reprise par Seneweb, Alioune Tine a évoqué les compétences de Badara Gadiaga en matière d’éloquence et l’impact de son discours sur l’opinion publique. «Il faut le reconnaître, il sait faire mal à ses adversaires politiques. Est-ce la principale raison de son séjour en prison pour le réduire au silence ? Beaucoup dans l’opinion le pensent aujourd’hui», souligne M. Tine.

Quant à Abdou Nguer, Alioune Tine dit l’avoir trouvé souriant avec son livre Bled CM2. «Il a transformé l’espace carcéral en espace d’éducation et de formation en français. Il s’est approprié la devise de Nelson Mandela qui figure à la porte de Rebeuss. Il va sortir de cette épreuve gagnant et enrichi. Car Abdou Nguer qui me raconte qu’il a appris ce qu’est un être humain en prison», raconte Alioune Tine.

Pour Alioune Tine, il faut libérer Badara Gadiaga et Abdou Nger, immédiatement et sans condition. Parce que, dit-il, «leurs dossiers sont vides» et qu’ils «sont totalement innocents». Pour lui, il est nécessaire de leur rendre la liberté pour apaiser un climat politique et médiatique «lourd, pesant et toxique fait d’insultes, d’invectives et de haine entre l’opposition et le pouvoir». Alioune Tine appelle surtout à civiliser les relations entre le pouvoir et l’opposition.