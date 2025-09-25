La croisade de Bamba Cissé contre l’anarchie…un début prometteur face à un défi colossal

Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a frappé un grand coup dans la capitale sénégalaise, en lançant sa première opération d’envergure contre l’occupation anarchique et l’insalubrité publique à Dakar. Samedi dernier, le terrain de Colobane fut le théâtre d’un important déguerpissement ciblant notamment un espace occupé par des étrangers en situation de mendicité. Cette action, menée sous la supervision du ministre lui-même, a mobilisé les forces de sécurité et les équipes du ministère, signalant une ferme détermination à améliorer le cadre de vie des populations.

Le successeur de Jean Baptiste Tine n’en est pas resté là. Quelques jours plus tard, dans la nuit du 22 au 23 septembre 2025, une action similaire a été menée dans d’autres zones névralgiques de Dakar, notamment à Niaye Thioker, Reubeuss, et au garage de Lat Dior, près du Palais de justice. Ces interventions ciblées visent à « rendre propres les artères de Dakar », démantelant des gargotes, des dortoirs improvisés pour ouvriers et enfants de la rue, et des garages nocturnes illégaux. L’espace jouxtant le tribunal, transformé en repère pour agresseurs et drogués, a ainsi été nettoyé, marquant une volonté claire de restaurer l’ordre et la sécurité.

L’entreprise du ministre de l’Intérieur est unanimement perçue comme un pas dans la bonne direction. Dakar, étouffée par la prolifération des constructions illégales et l’insalubrité chronique, nécessitait une intervention musclée et symbolique. La présence physique de Bamba Cissé sur le terrain envoie un message fort aux citoyens et aux contrevenants : l’État reprend ses droits sur le domaine public. Cette offensive contre le désordre urbain est saluée par une partie des habitants qui aspirent à une capitale plus saine et sécurisée.

Néanmoins, l’action de Bamba Cissé s’attaque à un problème structurel et colossal. L’occupation anarchique est le fruit de décennies de laxisme, de pressions sociales et d’un exode rural non maîtrisé, générant des bidonvilles tentaculaires et des zones de non-droit. Le ministre est donc sur la bonne voie, mais sa mission dépasse la simple démolition : elle engage la refonte de l’urbanisme et de la gestion des espaces publics de la métropole.

Le principal obstacle qui se dresse devant cette ambitieuse entreprise est le suivi. C’est le talon d’Achille de toutes les tentatives précédentes. De nombreux prédécesseurs de Mouhamadou Bamba Cissé se sont lancés dans des opérations de déguerpissement spectaculaires, mais faute de vigilance et de dispositifs de sécurisation pérennes, les occupants illégaux sont invariablement revenus sur les sites à peine les équipes parties. La question essentielle n’est pas le démantèlement, mais la prévention de la réoccupation à long terme.

Pour réussir là où d’autres ont échoué, le ministre Cissé devra donc mettre en place un mécanisme de veille et de sécurisation durable des espaces libérés, probablement impliquant des patrouilles régulières et des sanctions exemplaires contre les récidivistes. Sans un suivi rigoureux et constant, l’effort actuel ne sera qu’un énième coup d’éclat sans impact réel sur la transformation de la capitale. La continuité de l’action est la clé de voûte de cette réforme urbaine.

Au-delà de la lutte contre l’anarchie urbaine, le ministre de l’Intérieur est également attendu sur la question lancinante de l’insécurité à Dakar et sur l’ensemble du territoire national. Les ouvriers déguerpis, par exemple, ont eux-mêmes interpellé les autorités, réclamant un renforcement de la sécurité et la neutralisation des « enfants de la rue » et des agresseurs qui infestent ces zones.

Depuis ces derniers décennies, l’insécurité pris des proportions inquiétantes au Sénégal. Dans certaines zones, les agresseurs dictent leur loi. Dans d’autres, c’est une jeunesse qui se perd dans le trafic de drogue. Néanmoins, les forces de défense et de sécurité abattent un travail colossal. Il suffit de faire un tour sur les pages de la Police Nationale et de la Gendarmerie pour s’en rendre compte. Malheureusement, le mal est toujours là !

Si Mouhamadou Bamba Cissé a démontré par ses premières actions une détermination et une pugnacité louables, il lui incombe désormais de transformer cette dynamique en une stratégie cohérente et de longue haleine. Le succès ne se mesurera pas au nombre de bidonvilles démantelés, mais à la capacité de l’État à maintenir l’ordre et la propreté de manière pérenne, tout en assurant une meilleure sécurité pour tous les citoyens.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn