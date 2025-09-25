Une femme tuée à coups de couteau…en plein Paris

Les faits se sont déroulés ce mercredi matin dans le XXe arrondissement de Paris.

Un homme, âgé de 60 ans, a poignardé à plusieurs repries sa femme, âgée de 63 ans, dans les cuisses, la poitrine et au cou.

Puis le sexagénaire a appelé la police pour avouer son crime.

Les forces de l’ordre se sont alors rendues au domicile familial situé passage des Tourelles, où il n’ont pu que constater le décès de la victime.

Son compagnon, qui a donné lui-même l’alerte, a été interpellé et placé en garde à vue. Il a été conduit à l’hôpital et va subir un examen de comportement.

Source : F D