Un élève de 14 ans poignarde sa professeur en plein cours

Les faits se sont déroulés mercredi matin au collège Robert Schuman à Benfeld, dans le Bas-Rhin.

Vers 8H15, au début du cours de musique, un élève de 14 ans a poignardé à plusieurs reprises sa professeur.

Touchée grièvement au visage, la victime, âgée de 66 ans, a été transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.

L’adolescent a pris la fuite avant d’être arrêté par les gendarmes. Au moment de son interpellation, le suspect s’est porté des coups de couteau.

L’attaque a créé un mouvement de panique. Des élèves ont crié, ont quitté la salle, en courant, et sont sortis dans la cour.

Le suspect a un profil décrit comme perturbé. Il faisait l’objet d’un placement en foyer.

Source : F D