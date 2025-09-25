Gaza : Diomaye dénonce une tragédie humanitaire à la tribune l’ONU

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a pris la parole mercredi à New York lors du segment de haut niveau de la 80ᵉ session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies. Dans son allocution, il a alerté sur un monde confronté à de multiples crises tout en appelant à un multilatéralisme renouvelé et fondé sur la justice.

« Nous nous réunissons aujourd’hui, en ces lieux symboliques du dialogue universel, porteurs du poids de l’histoire et de l’urgence du présent », a déclaré le chef de l’État sénégalais, soulignant que le thème de cette session, “Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l’Homme”, reflète l’esprit du pacte fondateur des Nations unies.

Si le président Faye a salué les acquis de l’Organisation en matière de paix, de sécurité et de droits humains, il a rappelé que quatre-vingts ans après sa création, le monde « vacille à nouveau » face au terrorisme, aux conflits persistants, au dérèglement climatique, à la crise économique et à l’affaiblissement de la solidarité internationale.

Pour répondre à ces défis, il a plaidé pour un financement durable et prévisible des opérations de paix en Afrique, insistant sur l’importance d’« équipements adaptés, de mandats clairs et de règles d’engagement robustes » pour lutter contre le terrorisme, notamment au Sahel. « La paix et la sécurité ont un prix. Donnons-nous les moyens de l’assumer », a-t-il martelé, réaffirmant la solidarité du Sénégal avec les pays en première ligne.

Abordant la situation au Moyen-Orient, le président Faye a dénoncé avec force les violences à Gaza : « Gaza ne vit plus. Terre de larmes, de sang et de sueur, elle est devenue un enfer pour des millions de personnes, piégées dans une prison à ciel ouvert », a-t-il déclaré.

Le Sénégal « réitère sa ferme condamnation de cette tragédie que rien ne saurait justifier » et rappelle, en sa qualité de président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, que la création d’un État palestinien indépendant et viable reste la seule voie vers une paix durable, dans des frontières sûres et reconnues.