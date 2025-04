Alioune Tine sous le feu des critiques…Pastef attaque son «défenseur»

Alioune Tine a joué un rôle fondamental dans l’accession du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) au pouvoir. Le défenseur des droits de l’homme a pris cause et effet pour Ousmane Sonko quand beaucoup de membres de la société civile s’étaient tus. D’ailleurs, beaucoup lui ont reproché un certain manque de neutralité. Aujourd’hui que le «PROJET» est en marche, le fondateur d’Afrikajom Center est sous le feu des critiques. Les patriotes n’acceptent pas les nouvelles positions qu’il défend.

Alioune Tine a reçu Pape Malick Ndour, membre de l’APR, venu lui présenter un rapport alternatif sur les finances publiques récemment soumis au FMI. Les deux hommes ont échangé sur l’appel de l’expert des droits humains en faveur d’un dialogue entre Macky Sall, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Une initiative bien accueillie par son hote du jour. Mais vu d’un très mauvais œil par les membres du parti de Ousmane Sonko qui ne l’ont pas raté.

«J’ai eu le grand plaisir de recevoir Pape Malick Ndour dont le papa est un vieil ami et collègue de l’UCAD. Il est passé me présenter leur rapport alternatif sur les finances publiques remis au FMI. C’est un des membres influents de l’Apr qui bouge dans un contexte où s’opposer demande du courage. On a bien sûr discuté sur mon appel pour que Macky Sonko et Diomaye se parlent pour apaiser le climat politique en réglant les contentieux qui les opposent par le dialogue. Ma proposition est bien accueillie et je reste optimiste. Le Sénégal a une exceptionnelle capacité de résilience malgré l’agitation du moment», a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter).

Une publication qui a déclenché une avalanche de critiques venant de la part des personnes qu’il défendait au temps de l’ancien régime. «Sauf votre respect, Doyen Alioune Tine, on ne saurait parler actuellement de crise politique au Sénégal. (…) Au Sénégal, l’heure est au travail, car tout est prioritaire. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps dans des dialogues aux relents politiques, qui risqueraient d’ouvrir la voie à l’impunité pour certains. C’est contraire aux attentes de la majorité des sénégalais. Nous ne l’acceptons pas», lui a répondu un pastéfien sur Facebook.

«Alioune Tine en déphasage sort d’une longue hibernation et se trompe de temps et d’espace. Frappé d’amnésie délibérée et sélective. Aucun potentiel dialogue ne peut régler un contentieux Pastef Macky, un contentieux du reste entre Macky et son peuple qu’il a brimé et spolié et qui se réglera devant les juridictions compétentes. Le pays marche démocratiquement , le pouvoir Républicain s’exerce, l’opposition s’oppose!», s’exclame un autre patriote sur Facebook.

Dans une publication sur ses réseaux, le directeur du Port de Dakar semble tourner en dérision le droit de l’hommiste. «Alioune Tine, nous acceptons des pourparlers entre le nouveau régime et Macky Sall au palais de la république. Proposez-lui et revenez nous», raille Wally Diouf Bodian. Pendant ce temps, certains évoquent même la santé mentale de cet expert des droits de l’homme. Pourtant dans le passé, Alioune Tine a eu les mêmes positions. Mais les patriotes sont allergiques aux critiques. Un défaut connu de tous.

Cette manie de Pastef a tiré sur tout et sur tout le monde avait poussé Alioune Tine a leur faire un rappel historique. «Les patriotes, ayez du respect pour les leaders des organisations des droits humains qui hier ont défendu vos leaders et vous ont défendu pendant les périodes où vous étiez victimes de la force, de la puissance et de l’arbitraire de l’État», leur avait-il lancé. Ne s’en limitant pas là, il leur a rappelé leur nouvelle responsabilité : « Aujourd’hui, vous représentez la force et la puissance de l’État, alors adaptez-vous à l’exercice de notre soft power. »

L’histoire de Alioune Tine n’est pas isolée. Ce n’est pas la première fois que Pastef s’attaque à un de ses défenseurs. «L’ivresse du pouvoir» ne doit pas faire oublier aux patriotes leurs anciens alliés. Cette manière de faire risque de les perdre. La frustration est l’un des plus grands moyens pour se faire des ennemis. Quoi qu’on puisse dire de lui, Alioune Tine ne varie pas sur ses positions

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn