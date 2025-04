Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, le combat d’un acteur clé de la riposte contre les épidémies au Sénégal

DR EL HADJI MAMADOU NDIAYE

LE COMBAT D’UN ACTEUR CLE DE LA RIPOSTE CONTRE LES PANDEMIES AU SENEGAL

En cette période d’ébranlement judiciaire, ce qui est à l’honneur des magistrats instructeurs et de la Justice sénégalaise, il semble opportun de remettre les choses à l’endroit pour que tout le monde comprenne bien l’essence d’un rapport d’audit. Il ne s’agit ni d’une inculpation encore moins d’une condamnation. En outre, force est de rappeler que la Cour des Comptes n’est pas une juridiction pénale. À ce titre, l’on doit se garder de pointer du doigt de dignes Commis de l’État dont l’engagement au service de la Nation est plus que notoire. Parmi ces vaillants serviteurs du peuple il faut inscrire le docteur El Hadji Mamadou NDIAYE.

J’ai connu le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye à travers un ami de très longue date cadre à l’Organisation Mondiale de la Santé. Alors que j’étais conseiller à la Présidence de la République, El Hadji Mamadou Ndiaye, que je devais recevoir dans mon bureau, m’a fait part d’une mission qu’il devait accomplir pour le compte de l’Oms concernant l’épidémiologie. Malheureusement, après avoir rempli tous les critères, le docteur Ndiaye s’est vu refuser cette mission par les autorités du ministère de la Santé. À travers un appel téléphonique de ma part, l’autorité de l’époque marqua son accord pour permettre au jeune médecin spécialisé en épidémiologie d’aller effectuer cette mission et renforcer ses compétences sur le plan professionnel. Une mission qui avait permis au docteur El Hadji Mamadou Ndiaye de renforcer ses capacités en matière de riposte contre les épidémies et de collecte de données médicales.

En 2012, alors que le Professeur Awa Marie Coll Seck venait de retrouver son poste de ministre de la Santé, sous le magistère du Président Macky Sall, El Hadji Mamadou Ndiaye fut nommé directeur de la Prévention en remplacement du docteur Aboubackry Fall, un médecin émérite appelé à d’autres fonctions. Depuis cette date, précisément en 2012, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, pétri de compétences, de qualités et d’expérience, a servi avec loyauté et dévouement le système de Santé sénégalais.

El Hadji Mamadou Ndiaye était toujours disposé à répondre aux interpellations des journalistes pour informer et rassurer les sénégalais sur les tendances au niveau national.

En 2014, Ebola fit son entrée au Sénégal à travers un jeune de la sous-région de 21 ans, testé positif le 29 Août 2014. C’est dans son bureau, sur instruction du Professeur Awa Marie Coll et du docteur Pape Amadou Diack directeur général de la Santé, que lui et moi-même avions rédigé un communiqué sous embargo avec deux éventualités avant l’arrivée du premier cas. Ainsi, nous nous demandions ce qu’il fallait dire si le Sénégal venait à connaître un premier cas. De même, nous avions pensé à une deuxième éventualité, à savoir, déclarer officiellement que le pays était jusqu’à ce moment épargné par la pandémie. Le Sénégal, à travers une équipe dynamique dont le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, a pu faire face à cette maladie ce qui aura valu à notre pays les félicitations de la Communauté internationale, particulièrement, celles de l’Organisation Mondiale de la Santé. Dans la même veine, El Hadji Mamadou Ndiaye, en personne, avait tenu à accompagner le jeune guéri, à bord de l’avion militaire affrété à cet effet. Une riposte très efficace à travers la mise sur pied du Premier comité de Gestion des Épidémies au Sénégal et la confiance réaffirmée par l’Alliance Mondiale pour la Vaccination plus connue sous le nom de GAVI à travers un appui financier de plusieurs milliards directement négociés pour le compte du Sénégal par le Professeur Awa Marie Coll Seck. Un appui financier coordonné par le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye.

En septembre 2017, après le départ du Professeur Awa Marie Coll Seck, remplacée par Abdoulaye Diouf Sarr, El Hadji Mamadou Ndiaye a été confirmé à son poste par l’ancien maire de Yoff. Ainsi, après Ebola le Sénégal devait encore une fois faire face à une autre épidémie aux mêmes conséquences dévastatrices, à savoir, le Covid-19

Là encore et toujours égal à lui-même, El Hadji Mamadou Ndiaye se distingua à travers des interventions pertinentes dans la presse et eut un comportement très professionnel qui fera, par la suite, la fierté de tout un peuple.

Résultat des courses : Abdoulaye Diouf Sarr et son équipe, notamment, le Professeur Moussa Seydi, Mamadou Diarra Beye, Marie Khemesse Ngom Ndiaye, docteur Annette Seck Ndiaye, le très éloquent Abdoulaye Bousso et le Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ont tenu la dragée très haute avec à la clé une distinction comme pays modèle en matière de riposte.

Le 26 Mai 2022 Marie Khemesse Ngom Ndiaye, nommée ministre de la Santé en remplacement d’Abdoulaye Diouf Sarr, renouvelle toute sa confiance au docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, qui sera maintenu ainsi à son poste. En 2024, avec l’arrivée du Président Bassirou Diomaye Faye, le nouveau ministre de la Santé, Ibrahima Sy, renouvelle au docteur El Hadji Mamadou Ndiaye toute sa confiance pour garder son poste de directeur de la Prévention. Ainsi, à travers ce geste du docteur Ibrahima Sy, El Hadji Mamadou Ndiaye aura survécu à quatre ministres en raison de ses qualités humaines et de ses compétences professionnelles.

C’est ce même El Hadji Mamadou Ndiaye qui malheureusement est jeté en pâture par une partie de l’opinion, qui ne comprend pas qu’un Rapport n’est pas une accusation.

C’est pourquoi, au nom de la vérité historique, je tenais à faire ce témoignage sur le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye que je n’ai plus revu depuis plusieurs années.

Faute de gestion ou pas, en tout état de cause, par respect au principe de la présomption d’innocence, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye reste un homme d’une probité irréprochable et d’un professionnalisme exemplaire. En effet, il aura marqué à jamais la riposte contre les épidémies au Sénégal.

Mbaye Diouf ancien conseiller technique chargé de la Communication du Ministère

Ancien chef de la Cellule de Communication du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale