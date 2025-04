Brève présentation de l’ouvrage de Dooleel PIT-Sénégal…une genèse d’une révolution démocratique

Brève présentation de l’ouvrage de Dooleel PIT-Sénégal

« Genèse d’une révolution démocratique (2021-2024) : trois ans de luttes et d’espoirs »

De 2012 à 2024, le Sénégal a traversé une période sombre marquée par une crise politique, sociale et économique d’une rare intensité. Comme le révèlent les audits et procédures judiciaires initiés par le nouveau régime, le pays était plongé dans une mal-gouvernance crasse et des dérives autoritaires intolérables.

Paradoxalement, les forces de gauche faisaient preuve d’une léthargie préoccupante. Parmi elles, le Parti de l’indépendance et du travail (PIT-Sénégal), auparavant pilier des luttes pour la justice sociale et la démocratie, semblait être plongé dans une torpeur alarmante voire dangereuse. Face à cette inertie, un groupe de militants du PIT, a décidé de se mobiliser, pour remettre leur formation politique sur les rails.

Il s’agit, notamment d’Abdou Karim Ndiaye et Bamba Ndiaye de Popenguine, Félix Atchadé, Alioune Badara Fall, Ismaila Fall, Aly Ndiaye et Moussa Balla Fofana de la diaspora, Pape Alioune Cissé de Thiès, Thié Ndiaye et Mohamed Lamine Ly dit Nioxor Tine…

C’est ainsi qu’est né Dooleel PIT-Sénégal, une plateforme de réflexion et d’action collective, basé sur un mémorandum, publié le 3 décembre 2020, autour duquel, tous les militants désireux de refonder le parti pourraient se retrouver.

Cet ouvrage est un recueil des déclarations et communiqués publiés par le Comité pour la plate-forme de réflexions (CPR), allant de la date de publication du mémorandum, au 1er avril 2025, une semaine après l’élection présidentielle, qui a vu l’éclatante victoire de la coalition « Diomaye Président ».

Il comprend cinq parties :

1 ère partie : Mémorandum du CPR Dooleel PIT-Sénégal ngir defaraat reewmi ;

2 ième partie : Dooleel PIT-Sénégal face à la crise politique liée à la cabale contre le président Ousmane Sonko ;

3 ième partie : Prises de position durant la période électorale de 2022 ;

4 ième partie : Exacerbation des tensions devant le renforcement des tendances autocratiques du régime de BBY (Benno Bokk Yakaar);

5 ième partie : Échec des tenants de la continuité néocoloniale et victoire des adeptes du projet de transformation systémique.

Trois mois après sa création, Dooleel PIT-Sénégal allait être rattrapé par une actualité brûlante, autour d’une cabale judiciaire organisée par certaines personnalités du régime de BBY, à l’encontre du leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Elle allait donner lieu à des violences, qui s’étaient malheureusement soldées par des dégâts matériels incommensurables et des dizaines de victimes (blessés et morts) non élucidées jusqu’au jour d’aujourd’hui.

Face à cette situation, Dooleel regardait d’un œil très critique l’attitude belliciste du gouvernement de Macky Sall, préconisant plutôt le dialogue à travers une concertation nationale délibérative.

L’année électorale 2022 est marquée par un désaveu politique lors des municipales de janvier 2022, doublée d’une défaite électorale avérée lors des législatives, car la coalition présidentielle a perdu la majorité de députés (82/165), mais surtout le suffrage populaire (46,6 %).

Cette double sanction politique issue des urnes à six mois d’intervalle aurait poussé tout homme politique sérieux à revoir sa copie, comme cela se passe dans les démocraties majeures.

Bien au contraire, l’appareil d’Etat instrumentalisé continue d’embastiller, à tour de bras, des militants politiques, surtout ceux de PASTEF, des militants associatifs, des activistes et des journalistes pour faire face à la résistance populaire croissante, conduite par le PASTEF et ses alliés. Le président Macky Sall se voit alors contraint d’annoncer, le 3 juillet 2023, sa renonciation à une 3e candidature.

Mais, poursuivant sa ligne de conduite agressive, il parviendra à éliminer le candidat de PASTEF, favori des présidentielles de 2024 du jeu électoral. Ousmane Sonko n’aura, de ce fait, d’autre choix, que de désigner Bassirou Diomaye Faye comme candidat de substitution pour porter le projet « pastéfien », que le camp patriotique proposait au peuple sénégalais. Il sera brillamment élu à la magistrature suprême, dès le premier tour, déjouant tous les pronostics.

Après la révolution citoyenne exemplaire que vient de connaître le Sénégal et comme on devait s’y attendre, de nombreux défis interpellent les nouvelles autorités et appellent de nouvelles réformes indispensables à la mise en œuvre du projet. S’agissant précisément de ces réformes, le nouveau régime hésite à s’approprier de l’héritage des Assises nationales et de la CNRI.

Et pourtant, quel meilleur viatique pour ceux qui veulent opérer les ruptures nécessaires, à savoir parachever notre indépendance nationale, rompre avec la mal-gouvernance endémique, que de refonder nos institutions, en vue de mettre fin à l’hyper-présidentialisme, renforcer les prérogatives du Parlement et réformer profondément la Justice, afin qu’elle devienne plus équitable et ne soit plus jamais instrumentalisée !