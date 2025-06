Alioune Tine : «Toute reddition des comptes doit être équitable»

Invité de l’émission Le Jury du Dimanche sur iRadio, Alioune Tine, fondateur d’Afrikajom Center, s’est prononcé sur le placement sous mandat de dépôt de l’ancien député Moustapha Diakhaté et sur la pertinence de la Haute Cour de justice au Sénégal. Il appelle à une réflexion profonde sur la politique pénale, le respect des droits humains et la reddition des comptes.

Alioune Tine désapprouve l’incarcération de Moustapha Diakhaté, estimant qu’elle est injustifiée au regard de ses services rendus à la nation. « L’impression d’humiliation dans plusieurs arrestations découle d’une politique pénale défaillante, non des individus », déplore-t-il. Il plaide pour une justice ferme, respectueuse des droits humains et des engagements internationaux du Sénégal, où la privation de liberté reste une mesure de dernier recours. Il dénonce également les violences verbales, qu’elles viennent du pouvoir ou de l’opposition, comme contraires à l’esprit démocratique, et appelle à éduquer les militants au respect des citoyens.

Mettant en garde contre la politisation de la justice, Tine insiste sur l’indépendance des juridictions. « Toute reddition des comptes doit être équitable, sans instrumentalisation ni vengeance », martèle-t-il, soulignant que le traitement des prisonniers doit préserver leur dignité. Il avertit contre le risque de fabriquer des « héros politiques » par des incarcérations répétées, citant l’exemple d’Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna, dont la popularité a grandi entre 2021 et 2024 à cause de la répression. Il invite à tirer les leçons de ces erreurs pour repenser la relation entre politique et justice.

Sur la gouvernance et la corruption, Tine prône une poursuite rigoureuse des « délinquants à col blanc », tout en respectant leurs droits fondamentaux. Dans des propos rapportés par Seneweb, il regrette que des responsables publics soient perçus comme des « truands » avant même leur jugement, signe d’un effondrement moral et institutionnel. Il critique vivement la Haute Cour de justice, la qualifiant de « dépassée, politisée et inefficace ».

S’appuyant sur des critiques similaires, comme celles de l’ancien procureur général Ousmane Kamara, il propose son remplacement par une juridiction ordinaire, inspirée de modèles comme celui de la France, pour garantir l’impartialité dans le traitement des anciens ministres.