Amadou Ba…un chef d’opposition qui dérange chez les opposants !

Amadou Ba refait parler de lui depuis le week-end dernier ! L’ancien Premier ministre a pris part à la prière de Korité ce dimanche à la mosquée Omarienne de Dakar où il a pris la parole. « Je ne souhaite pas m’attarder aujourd’hui sur des questions politiques. Nous sommes venus ici à la mosquée pour rendre grâce à Dieu et prier. Mon vœu est que le Sénégal soit un pays uni, de paix et de prospérité partagée », a déclaré Amadou Ba, avant de souligner qu’il reviendrait plus tard pour aborder des questions d’actualité.

En réponse aux interrogations concernant ses projets politiques, l’ex-ministre a précisé : « Je n’ai pas de disponibilité pour le moment. Je travaille, c’est tout. Il n’y a pas de problème. Je pense qu’il y a un temps pour chaque chose. Actuellement, le moment est à l’action et non à la campagne électorale », a-t-il dit. Avant d’évoquer la nécessité de respecter les valeurs humaines : « Nous devons nous respecter mutuellement. Je constate des dérives, notamment dans les débats publics. L’appel de l’imam doit être entendu. Il ne sert à rien de s’insulter ou de s’humilier. De telles attitudes peuvent mener à la violence physique, et il faut éviter cela à tout prix. »

Il a également insisté sur l’importance de séparer les moments de campagne électorale de ceux dédiés au travail. Selon lui, il est temps de permettre au gouvernement de se concentrer sur ses responsabilités. « Il y a un temps pour tout. Le problème que nous avons au Sénégal, c’est que nous passons tout notre temps en campagne électorale. Or, il y a un moment pour échanger et parler de programme politique. Il y a aussi un moment pour travailler. Je pense que c’est ce moment. Laissons le gouvernement travailler », a-t-il notamment déclaré.

Mais cette position de Amadou Ba n’est pas du goût de tout le monde. Dans les rangs de l’opposition, beaucoup ne sont pas d’accord avec lui. Et c’est un de ses anciens collaborateurs qui est le premier à exprimer son désaccord. «Nous n’allons pas laisser ce régime agir à sa guise. Nous jouerons pleinement notre rôle d’opposants et nous ne resterons pas silencieux pendant que Sonko et son entourage conduisent le Sénégal vers l’incertitude », a répondu Oumar Sow.

Madior Ly n’a pas aussi ménagé le leader de la «Nouvelle Responsabilité». « Il faut que le Premier ministre Amadou Bâ comprenne que s’opposer par la génération d’idées est le moyen le plus efficace d’assister un gouvernement dans son travail, surtout avec cette équipe gouvernementale qui excelle dans la prolifération de contrevérités et la médiocrité», a déclaré le membre de la République des Valeurs. Qui précise à qui veut l’entendre : «le Sénégal n’est ni une propriété privée, ni un fonds commun, encore moins une prison à ciel ouvert ».

Face à ce lynchage médiatique, les partisans de Amadou Ba sont aussi sorti de leur mutisme. «Le Président Amadou BA, a observé pendant une année l’action gouvernementale ; il a vu, noté et apprécié. Il parlera le moment venu à tous les Sénégalais et n’a de leçons à recevoir de personne», ont déclaré les services de communication de la «Nouvelle Responsabilité».

Amadou Ba se retrouve encore sous le feu des critiques. L’ancien premier ministre a décidé de s’opposer au régime en place à sa manière. Il opte pour une opposition assez simple. Il préfère observer et laisser le duo dérouler. Ce qui ne convainc pas pour un chef d’opposition. Ce d’autant plus que les membres du Pastef sont connus pour ne pas être du genre à tendre l’autre joue quand ils reçoivent une gifle. Alors, cette position de Amadou Ba pose un véritable problème dans l’opposition.

«Le message d’Amadou Ba s’inscrit-il dans cette logique ? Si son intention était simplement d’inviter à une opposition responsable, encore faudrait-il définir ce que signifie cette responsabilité. Car être responsable en démocratie, c’est interroger le pouvoir, c’est exiger des comptes, c’est dénoncer les abus. Ce n’est certainement pas se taire. «D’ailleurs, quelle serait la mission d’un parti d’opposition si ce n’est de proposer une alternative, de porter la voix des mécontents et de défendre une autre vision du pays ?», s’interroge un internaute sur la toile.

Amadou Ba devrait revoir sa manière de faire. En tant que chef d’opposition, il ne rassure pas ses pairs. Et du côté de Pastef non plus la confiance n’y est pas. Ce qui place le leader de la «Nouvelle Responsabilité» dans unee situation délicate. Le moindre faux pas lui sera fatal !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn