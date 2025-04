Ansoumana Dione condamne «l’attaque contre le Groupe Futurs Médias»

Ansoumana DIONE condamne fermement cette tentative d’attaque contre le Groupe Futurs Médias, un patrimoine national au service de notre démocratie.

La violence est l’arme des faibles. S’attaquer à un organe de presse pour quelque raison que ce soit, est un acte si barbare que tout acteur politique, social, économique ou culturel et religieux, entre autres, doit condamner. Que le Groupe Futurs Médias soit encore victime d’une tentative d’attaque par des individus malintentionnés sans que les autorités étatiques, au plus haut niveau, ne réagissent en vue de protéger ces dignes travailleurs dont le seul tort est d’avoir émis une opinion, cela doit inquiéter plus d’un. Au lieu de s’en prendre à Badara GADIAGA, chroniqueur à la Télévision Futurs Médias (TFM), ils devraient apporter des arguments, la force des idées étant plus importante que celle de la violence. Amadou BA avait-il dit la vérité ?

Si véritablement cet honorable Député Amadou BA, de la mouvance présidentielle n’a pas menti dans ses propos, face à Badara GADIAGA, je pense que l’intéressé avait une possibilité pour que justice lui soit rendue. Si tel n’est pas le cas, personne ne peut incriminer ledit chroniqueur pour ces termes qu’il a utilisés et qui ne traduisent rien d’autre que le fait de ne pas dire la vérité : le mensonge. Qui est une mauvaise attitude que tout individu doit éviter, surtout lorsqu’on arrive à un certain niveau de responsabilité. Sur un plateau de télévision aussi bien suivi, un parlementaire doit pouvoir avancer des paroles véridiques, vu son statut de représentant du peuple. N’est-ce pas que tous les deux se sont demandés pardon ? Donc, c’est quoi le problème ?

La presse sénégalaise, dans son ensemble, a fortement contribué à l’épanouissement de notre démocratie ainsi qu’au développement de beaucoup de secteurs de notre vie économique, sociale, environnementale, culturelle ou religieuse, entre autres. Quelques soient les divergences sur le plan des idées, personne ne doit penser à s’attaquer à des citoyens sénégalais qui n’ont que les micros et leurs plumes comme outils de travail. Les acteurs de la presse ont plus besoin de soutien moral, de compréhension et de pardon, vu le travail assez important qu’ils effectuent pour le bien-être de tous les secteurs d’activités. Quoi qu’il en soit, je tiens à condamner, ici, moi, Ansoumana DIONE, cette attaque contre le Gfm que je considère comme un lourd patrimoine national, au service de notre démocratie.

Le 30 mars 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)