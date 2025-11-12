Ameth Diallo tacle sévèrement Waly Diouf Bodiang

Le ton est monté entre partisans du camp présidentiel. Le leader du mouvement Gox Yu Bees-Les bâtisseurs, Ameth Diallo, n’a pas mâché ses mots à l’encontre de Waly Diouf Bodiang, directeur général du Port autonome de Dakar, après la prise de position de ce dernier dans le différend opposant le président Bassirou Diomaye Faye au Premier ministre Ousmane Sonko.

Dans une déclaration virulente, Ameth Diallo a fustigé l’attitude de Waly Diouf Bodiang, l’accusant d’aveuglement politique et d’oubli de ses responsabilités républicaines. « Tu ne comprends rien à la République, rien aux souffrances des populations, rien à ce qu’on t’a confié. Ton seul combat, c’est de défendre un homme, même quand cet homme se trompe, ment ou détruit », a-t-il lancé dans des propos repris par nos confrères de Seneweb.

Poursuivant dans le même ton, le leader de Gox Yu Bees-Les bâtisseurs a reproché au DG du Port de ne pas s’exprimer sur les véritables préoccupations nationales.

« Tu ne parles ni d’emploi, ni d’école, ni de santé. Ton horizon, c’est un visage, pas un pays. Ta loyauté, c’est la servitude, pas la vérité. Et après, tu oses parler de patriotisme ? Le patriotisme, ce n’est pas t’agenouiller devant un homme, c’est te tenir debout pour ton peuple et pour la République », a-t-il martelé.