Thiès : Saisie de 108 kg de chanvre indien à la plage de Mballing

La Brigade régionale des stupéfiants de Thiès, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a réalisé une importante opération ce lundi 10 novembre 2025. Les agents ont intercepté, au niveau de la plage de Mballing, quatre colis de chanvre indien pour un poids total de 108 kilogrammes.

Selon les premières informations, les trafiquants, surpris par l’intervention des forces de l’ordre, ont pris la fuite avant d’être appréhendés. Cependant, les recherches se poursuivent activement pour les localiser et les traduire devant la justice.

Cette nouvelle saisie témoigne de la détermination de la police nationale à lutter sans relâche contre le trafic de drogue sur l’ensemble du territoire. Les autorités rappellent que la sécurité des citoyens demeure une priorité et invitent la population à collaborer avec les forces de l’ordre.