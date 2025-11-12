Ziguinchor : Trois individus arrêtés pour trafic international de cocaïne

Le Commissariat central de Ziguinchor a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce dimanche 9 novembre 2025, trois individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue, après la découverte de soixante-dix (70) boulettes de cocaïne soigneusement dissimulées dans des amulettes.

Tout est parti de l’arrestation, la veille, d’un passager à bord d’un véhicule de transport en commun en provenance de la Guinée-Bissau. À l’entrée de la ville de Ziguinchor, les forces de l’ordre ont découvert sur lui les soixante-dix boulettes de cocaïne, confectionnées sous forme de ceintures d’amulettes en cuir.

Le dispositif saisi se composait de dix (10) ceintures à quatre amulettes et de six (06) ceintures à cinq amulettes, pour un poids total de 415 grammes. Chaque ceinture portait une étiquette avec le nom du destinataire.

Les investigations ont rapidement conduit les enquêteurs jusqu’à Mbour, où ils ont mis la main sur le véritable propriétaire du colis ainsi que son complice, venu récupérer la marchandise au rond-point de la ville. La fouille a permis la saisie de deux téléphones portables, d’une moto de marque XC 300 et d’un portefeuille contenant une somme d’argent.

Une perquisition menée dans l’appartement du principal suspect a également abouti à la découverte de trois téléphones supplémentaires, d’un pistolet factice, d’un lot de reçus bancaires, d’un coupe-coupe, d’un ordinateur portable de marque MacBook et d’une balance électronique.

Lors de son audition préliminaire, le principal mis en cause a tenté de se dédouaner, affirmant ignorer le contenu des amulettes. Il a néanmoins reconnu que les destinataires de ces objets se trouvent à l’étranger et qu’ils devaient, selon lui, trouver les moyens de récupérer leurs « amulettes ».

Les trois suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue du réseau et ses ramifications internationales.