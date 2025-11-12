Escroquerie, abus de confiance et injures : L’administrateur de «Senedeals» arrêté

L’administrateur de la plateforme de commerce en ligne « Senedeals », O.C. Guèye, a été arrêté et déféré au parquet. Âgé de 38 ans, il est visé par de multiples plaintes pour escroquerie, abus de confiance, diffamation et injures privées. Son arrestation a été effectuée par la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC) hier, mardi après l’accumulation de signalements d’utilisateurs floués.

​Selon les informations de Libération, plusieurs plaignants avaient effectué des commandes variées sur la plateforme « Senedeals », allant d’articles électroniques (AirPods, écouteurs) à des fournitures (emballages pour perruques). Cependant, une fois la livraison reçue, les clients ont unanimement constaté des défaillances majeures et des non-conformités sur les produits commandés.

​C’est lors de la phase de réclamation que la situation a dégénéré. Lorsque les clients lésés ont tenté de joindre l’administrateur, Ousmane Camara Guèye, via le numéro commercial de la plateforme, ils se sont non seulement vu refuser toute solution, mais ont également été « abreuvés d’insultes » avant d’être purement et simplement bloqués.

​Face aux enquêteurs de la DSC, le mis en cause, O.C. Guèye, a tenté de justifier son comportement en évoquant un état de « stress » pour expliquer les injures et le manque de professionnalisme ayant conduit à l’abus de confiance et à l’escroquerie.

​D’après Libération, l’administrateur a été déféré au parquet où il devra répondre des charges qui pèsent contre lui. Cette affaire met en lumière les risques liés au commerce en ligne et pourrait servir de mise en garde contre les pratiques frauduleuses dans le secteur de l’e-commerce au Sénégal.