Gabon : Sylvia et Noureddin Bongo condamnés à 20 ans de prison

L’ancienne première dame du Gabon, Sylvia Bongo, et son fils Noureddin Bongo Valentin ont été condamnés mercredi 11 novembre à vingt ans de prison, en leur absence, pour détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. La cour criminelle spécialisée de Libreville a rendu ce verdict à l’issue d’un procès de deux jours, qui a révélé un vaste système de détournement des finances publiques au profit du clan présidentiel.

Le procureur général Eddy Minang a précisé que les sommes détournées se chiffrent en milliards de francs CFA. Outre leur peine de prison, Sylvia et Noureddin Bongo ont été condamnés à verser 1 000 milliards de francs CFA (1,52 milliard d’euros) à l’État gabonais au titre du préjudice moral, tandis que Noureddin devra payer 1 201 milliards de francs CFA (1,83 milliard d’euros) pour préjudice financier.

Ni les accusés, résidant à Londres, ni leurs avocats n’étaient présents à l’audience. Dans une déclaration à l’AFP, Noureddin Bongo a dénoncé un procès “injuste”, affirmant que les conditions d’un jugement équitable n’étaient pas réunies. Les deux protagonistes soutiennent avoir été victimes de tortures lors de leur détention au Gabon, avant leur libération provisoire en 2025.

Cette condamnation marque un nouveau chapitre dans la chute de la famille Bongo, qui a dirigé le pays pendant plus de cinquante ans. Depuis le coup d’État d’août 2023, le général Brice Oligui Nguema, actuel président, s’est engagé à rompre avec les dérives du passé et à instaurer une gouvernance fondée sur la transparence et la lutte contre la corruption.