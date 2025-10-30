Ameth Ndoye placé en garde à vue pour offense au Premier ministre

Ameth Ndoye est en état d’arrestation ! Le chroniqueur de la SenTV vient d’être placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherches (BR) de Faidherbe de la compagnie de gendarmerie de Dakar. Il est poursuivi pour offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du chef de l’État et diffusion de fausses nouvelles, selon des sources de Seneweb.

Pour rappel, sur la chaîne web TV Sen Téranga, Ameth Ndoye aurait tenu des propos jugés offensants envers le Premier ministre Ousmane Sonko. C’est dans ces circonstances que le chef du parquet a ordonné à la BR de Faidherbe d’ouvrir une enquête. Il a déféré ce jeudi à la convocation des enquêteurs. Le chroniqueur pourrait être déféré demain vendredi.