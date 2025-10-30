Sénégal : Création d’un Front pour la défense de la liberté de la presse (communiqué)

Des organisations représentatives de la presse nationale – Convention des jeunes reporters (CJRS), Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse (CDEPS), l’Association des Editeurs et Professionnels de la Presse en ligne (APPEL) et la Coordination des associations de presse (CAP) – se sont réunies ce mercredi 29 octobre 2025 dans les locaux du Groupe Futurs Médias (GFM) pour travailler sur un plan d’actions unifié, suite aux évènements malheureux qui se sont déroulés dans les locaux de 7TV et de RFM. A ces occasions, les forces de l’ordre ont violemment investi les rédactions de ces entreprises de presse et arrêté deux journalistes et leurs technicien, Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall qui, lui, a été libéré dans la soirée.

La décision a été prise de mettre sur pied un Front pour la défense de la liberté de la Presse (FDLP) qui comptera dans ses rangs toutes les organisations faitières, et les personnalités des médias. Une Assemblée générale constitutive est prévue ce samedi 1er novembre 2025, à 12 heures, dans les locaux de la Maison de la Presse.

En outre, nous, organisations de presse, décidons de tenir un sit-in devant les locaux de la 7TV ce jeudi 30 octobre 2025 à 17 heures, suivi d’un plateau spécial diffusé simultanément sur plusieurs chaines de télévisions.

Nous nous donnons les moyens de mener toutes autres actions d’envergure nationale comme une marche dont la date sera instamment retenue et invitons toutes les forces et organisations éprises de justice et sensibles à la défense de la liberté de presse et d’expression de se joindre à notre combat dans le sens bien compris de l’intérêt national.