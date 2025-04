Aminata Guèye : «Nous assistons à la pire des dérives autoritaires…»

Sénégal : la pente dangereuse (par honorable Aminata Guèye)

Depuis l’avènement du régime Pastef, le Sénégal, autrefois cité en exemple pour sa stabilité démocratique, semble s’engager sur une pente dangereuse. Tout démocrate avisé ne peut manquer d’exprimer de profondes inquiétudes face à ce qui est manifestement la pire des dérives autoritaires, marquée par une volonté expresse de réduire au silence toutes les voix discordantes. Opposants politiques, journalistes, lanceurs d’alertes, aucun secteur n’échappe à la pression exercée par le pouvoir en place. Les arrestations arbitraires, les intimidations et les censures se multiplient, créant un climat de peur et d’insécurité. Cette stratégie de musèlement, loin de renforcer la légitimité du régime, ne fait que ternir l’image du Sénégal sur la scène internationale.

J’invite la communauté internationale à s’intéresser de près à ce qui se passe au Sénégal. J’exhorte les organisations internationales, les partenaires bilatéraux et les défenseurs des droits humains à dénoncer ces pratiques et à soutenir les efforts pour préserver les acquis démocratiques du pays. Le silence face à ces dérives ne ferait qu’encourager leur intensification.

J’interpelle également les démocrates africains et la société civile à faire pression sur le régime Pastef. La solidarité régionale et l’engagement des acteurs locaux sont essentiels pour contrer cette dérive autoritaire. Il est impératif de rappeler que la démocratie ne peut prospérer sans le respect des libertés fondamentales et des droits humains.

Je préfère alerter contre les conséquences de cette tyrannie naissante. La répression des voix critiques risque de polariser davantage la société sénégalaise et de compromettre la paix sociale. J’invite le tandem Diomaye – Sonko à revenir à des pratiques respectueuses des principes démocratiques et à privilégier le dialogue plutôt que la répression et le règlement de compte.

En tant que démocrate et républicaine, mon engagement en faveur de la démocratie et des droits humains m’oblige à appeler à une mobilisation collective pour préserver l’héritage démocratique du Sénégal et empêcher qu’il ne soit sacrifié sur l’autel de l’autoritarisme.

Aminata Guèye

– Ancienne députée

– Adjointe au maire de Saint-Louis

– Membre du Secrétariat Exécutif National de l’APR