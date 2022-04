Aminata Mbengue Ndiaye : « Le PS restera debout pour la conquête du pouvoir »

Attaquée sur plusieurs fronts par ses camarades et militants du Parti Socialiste (PS), la secrétaire général du PS est montée au créneau pour porter la réplique à ses détracteurs. En effet, présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), Aminata Mbengue Ndiaye a, lors de la 15éme session du Bureau politique, tenue ce week-end, rappelé que leur objectif reste toujours la conquête du pouvoir.

« Nous sommes également toujours engagés dans la poursuite des objectifs fondamentaux qui justifient notre existence : la conquête et l’exercice du pouvoir. Atteindre un tel objectif suppose une union des cœurs, des esprits de la solidarité et de la camaraderie. Nos engagements au lendemain de la présidentielle de 2012 étaient de se battre ensemble, de gagner ensemble et de gouverner ensemble. Se battre ensemble ne signifie pas une perte de nos valeurs. Le PS est et restera debout pour la conquête du pouvoir », déclare la socialiste reprise par Walf.