Amy Samaké et Hélène Ndoukité Diouf placées sous contrôle judiciaire

Le dossier du présumé marché public frauduleux impliquant le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique connaît un nouveau rebondissement. Après l’arrestation de la directrice de l’Administration générale et de l’équipement (DAGE), le juge du 3e cabinet du Pool judiciaire financier a tranché sur le sort des personnes mises en cause.

Selon des informations recueillies par Seneweb auprès de sources proches de l’enquête, l’ancienne directrice de la Case des tout-petits, Amy Samaké, accusée d’avoir détourné 1,4 milliard F CFA, a été placée sous contrôle judiciaire ce jeudi 18 septembre 2025. Pour recouvrer sa liberté, elle a dû cautionner un terrain.

Hélène Ndoukité Diouf, DAGE du ministère de la Communication, a également bénéficié d’un placement sous contrôle judiciaire, le juge ayant relevé une contestation sérieuse dans son dossier.

En revanche, les autres suspects arrêtés par la Section de recherches de Colobane ont été placés sous mandat de dépôt et devront répondre devant la justice.