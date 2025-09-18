Réforme fiscale : Les députés adoptent le Code général des impôts

Les députés ont adopté, ce mercredi 17 septembre 2025, le projet de loi n°17/2025 modifiant la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts. Sur les 133 votants, 123 se sont prononcés pour, 8 contre et 2 se sont abstenus.

Selon le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, cette réforme s’inscrit dans le cadre du Plan de redressement économique et social (PRES), qui repose sur trois piliers : la souveraineté nationale, la justice sociale et la transparence dans la gestion des ressources publiques.

Le ministre a souligné que le financement du PRES repose essentiellement sur l’optimisation de la mobilisation des ressources endogènes. À ce titre, il a mis en avant la nécessité d’explorer de nouvelles niches fiscales à fort potentiel contributif, afin de soutenir l’effort de développement économique et social.

Il a également relevé l’évolution de la structuration de l’économie, marquée par la montée en puissance des transactions numériques dans le volume global des flux financiers.

Par ailleurs, Cheikh Diba a indiqué que cette réforme est l’occasion de renforcer le rôle de la fiscalité comme instrument de régulation publique, notamment en ciblant certains comportements et consommations jugés à risque, tels que les jeux de hasard, l’alcool et le tabac.

Concrètement, les nouvelles mesures fiscales concernent les opérations de transfert d’argent, les véhicules importés, les jeux de hasard, les boissons alcoolisées ainsi que le tabac.