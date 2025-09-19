Le «Plan Déthié Fall»…Entre rigueur militaire et risque de burn-out

Déthié Fall, le nouveau ministre des Infrastructures, ne passe pas inaperçu. Depuis sa nomination au sein du gouvernement de Ousmane Sonko, son approche de la gestion est au cœur de toutes les discussions. Alors qu’il prône une rigueur et une efficacité « militaires », ses méthodes, notamment ses visites matinales et sa demande de travail « jour et nuit », soulèvent de vives critiques.

La visite du ministre à un bureau à 6 heures du matin a particulièrement fait réagir. Ce geste, interprété par ses partisans comme un signe de son dévouement et de sa détermination à faire avancer les choses, est perçu différemment par d’autres. Pour le responsable Pastef de la diaspora, Galissa Bouly, cette pratique est une « violation de la législation des horaires de travail ». Il insiste sur le fait que la présence du ministre à une heure matinale ne doit pas être imposée aux employés, dont la santé mentale est primordiale.

L’exigence de travail « jour et nuit » que Déthié Fall a formulée aux entreprises désireuses de collaborer avec son ministère a également suscité la controverse. Il a clairement indiqué que celles qui ne sont pas prêtes à ce rythme ne seront pas retenues. Cette promesse, qu’il a qualifiée de « directive… appliquée en toute rigueur de façon militaire », est vue comme un moyen de booster la productivité du pays, mais interroge sur la durabilité d’un tel mode de fonctionnement.

Pour beaucoup, cette approche est trop médiatisée. Le fait que le ministre « débarque avec les caméras » donne l’impression qu’il est dans une logique de « show » et de « populisme », des méthodes qui, selon un internaute, « ne brillent pas dans le management ». La critique est de taille : pour certains, il serait plus pertinent de se concentrer sur des directives claires et une gestion interne efficace plutôt que sur des démonstrations publiques.

Le parcours impressionnant de Déthié Fall est pourtant un argument de poids pour ses partisans. Avec un Master en Business Administration spécialisé dans la gestion de projets et un diplôme d’ingénieur polytechnicien, il est vu comme l’un des « plus bons casting » du gouvernement Sonko. Son passage à l’École nationale des officiers d’active (ENOA) de Thiès est souvent mis en avant pour souligner sa discipline et sa force de caractère.

Il est aussi rappelé que son expérience ne se limite pas au domaine technique. En tant que président du Parti républicain pour le progrès (PRP) et mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi, il a été le concepteur du Plan Déthié Fall (PDF). Cette stratégie, mise en œuvre pour les législatives de 2022, a permis à l’opposition de l’époque de faire face à Macky Sall, démontrant ainsi ses compétences en matière de planification et d’exécution.

Les propos de Déthié Fall sur l’importance de « rattraper ou devancer » les pays en avance sur le Sénégal résonnent avec sa formation militaire. La devise « XEL-JOM-FIT » (un sigle que les militaires comprendront) qu’il a côtoyée à l’école polytechnique de Thiès est une preuve de sa richesse physique, intellectuelle et disciplinaire. Il semble vouloir appliquer cette même rigueur au niveau national.

Toutefois, les détracteurs craignent qu’à force de vouloir gérer plusieurs structures à ce rythme, il ne s’épuise « avant même de commencer ». L’argument est simple : une telle exposition et une telle intensité ne sont pas durables. En voulant tout gérer par lui-même et avec un zèle excessif, il pourrait négliger l’expertise de ses collaborateurs, qui sont pourtant « très expérimentés et très outillés » dans leurs domaines.

En fin de compte, l’avenir du mandat de Déthié Fall repose sur sa capacité à trouver un équilibre entre sa vision ambitieuse et la réalité du terrain. Il devra montrer que sa rigueur est au service de l’efficacité et non pas du populisme, et qu’il est prêt à prendre en compte le bien-être de ses employés. L’épreuve de la durée déterminera si ses méthodes « militaires » sont la clé du succès ou le chemin vers un essoufflement prématuré.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn