Le corps démembré d’une fillette de 13 ans découvert dans la Tesla d’un rappeur

La semaine dernière, les employés de la fourrière d’Hollywood à Los Angeles, en Californie (Etats-Unis), avaient senti une odeur nauséabonde se dégageant d’une voiture.

Les policiers, arrivés sur les lieux, avaient ouvert le coffre et avaient découvert à l’intérieur un corps découpé en morceaux et enveloppé dans une bâche en plastique.

Le véhicule en question est immatriculé au nom de David Anthony Burke, le rappeur plus connu sous le nom « D4vd ».

Cette Tesla avait été envoyée à la fourrière car elle était restée garée pendant près d’un mois dans ce coin huppé de la ville, non loin d’un restaurant Tesla récemment ouvert par Elon Musk.

La victime a depuis été identifiée. Il s’agit de Celeste Rivas. Cette jeune fille de 13 ans avait disparu le 5 avril 2024 à Lake Elsinore, au sud-est de Los Angeles. Elle aurait dû avoir 15 ans aujourd’hui.

La mère de l’adolescente aurait déclaré ce mercredi à des journalistes que sa fille avait un petit ami nommé David.

Un agent représentant D4vd a déclaré que l’artiste avait été informé de la découverte et qu’il coopérait pleinement avec les enquêteurs.

Depuis cette macabre découverte, le rappeur de 20 ans a poursuivi sa tournée mondiale et doit se produire à Los Angeles ce week-end.

Source : F D