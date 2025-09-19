Le frein à main lâche…une voiture dévale la pente et tue un bébé de 20 mois

Les faits se sont déroulés dimanche à Calp, dans le sud-est de l’Espagne.

Une voiture sans conducteur a dévalé une pente et a percuté une femme de 37 ans qui portait sa fille de 20 mois dans ses bras.

Les secours, rapidement arrivés sur place, ont pris en charge les deux victimes et les ont transportées à l’hôpital.

Le bébé est décédé des suites de ses blessures. Sa mère, grièvement blessée, a dû être amputée d’une jambe. Son pronostic vital reste engagé.

La scène s’est produite sous les yeux du père et de l’autre enfant du couple, âgé de 4 ans. Ces derniers n’ont pas été blessés mais sont en état de choc.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le véhicule était stationné à l’arrêt. Le frein à main aurait lâché ou aurait été mal enclenché.

Source : F D