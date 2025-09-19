Kolda : Six individus interpellés pour vol et abattage clandestin

Le Commissariat central de Kolda a procédé, le mercredi 17 septembre 2025, à l’interpellation de six individus soupçonnés de vol au préjudice d’un tiers non encore identifié, ainsi que d’abattage clandestin.

Selon la Police, ces arrestations font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant la présence de présumés voleurs de bétail, appréhendés par la population dans un quartier de la ville. Alertés, les éléments de la Brigade se sont rapidement rendus sur place pour vérifier les faits.

À l’issue de leur intervention, six personnes ont été arrêtées et conduites au poste de police. Les mis en cause ont été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin d’identifier la ou les victimes et de déterminer l’ampleur des faits reprochés.