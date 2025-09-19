Pikine : Deux individus interpellés pour tentative de vol avec violence

Le Commissariat d’arrondissement de Pikine a procédé, le mercredi 17 septembre 2025, à l’arrestation de deux individus accusés de tentative de vol en réunion, commise de nuit avec violence et mise en danger de la vie d’autrui.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 16 au 17 septembre, sur la route de la Technopole. Selon les premiers éléments, un motocycliste a été attaqué par deux individus qui tentaient de lui arracher son engin. En tentant de se défendre, la victime a foncé sur ses agresseurs mais a lourdement chuté avec sa moto. Blessée et souffrant d’un traumatisme crânien, elle a été rapidement évacuée par les sapeurs-pompiers vers l’Hôpital Principal de Dakar.

Alertés, les éléments de la Brigade de Recherches se sont déployés sur les lieux. Mais ce sont finalement des agents du Commissariat central de Guédiawaye, en faction au rond-point des cimetières, qui ont réussi à interpeller les deux suspects, retrouvés dissimulés dans des buissons.

L’un des mis en cause, blessé au pied droit, a été conduit à l’hôpital de Pikine où un diagnostic a révélé une fracture du tibia. Inconscient au moment de son arrestation, il n’a pas encore pu être entendu par les enquêteurs.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue tandis que l’enquête se poursuit pour éclaircir toutes les circonstances de cette agression.