An 1 de Diomaye…la Ligue Démocratique dresse son bilan

Dans une déclaration rendue publique ce lundi, la Ligue Démocratique (LD) a livré une critique virulente de la situation politique, économique et institutionnelle du Sénégal, un an après l’accession au pouvoir du nouveau régime.

La formation de gauche estime que le pays traverse une crise multiforme, marquée par des dérives qui mettent en péril les fondements de la République. La LD pointe du doigt plusieurs secteurs qu’elle qualifie de « gravement affaiblis ». Elle évoque une diplomatie en berne, une justice sous tutelle, une administration publique soumise à une purge idéologique, et une économie en apnée.

« Un an après l’accession du nouveau régime au pouvoir, le désenchantement est profond, et le constat est implacable. Les promesses de rupture ont été trahies, les institutions affaiblies, les fondements de notre démocratie méthodiquement sapés », lit-on dans la déclaration.

La Ligue Démocratique revient sur les espoirs suscités par l’alternance, évoquant une promesse de refondation morale et institutionnelle qui, selon elle, n’a pas été tenue. « Il y a un an, mû par une aspiration au renouveau, le peuple sénégalais confiait son destin à un régime qui promettait la refondation morale et institutionnelle de l’État. L’espoir était immense, la promesse solennelle. Mais douze mois plus tard, l’illusion s’est cruellement dissipée», a souligné la LD

Selon la LD, reprise par Pressafrik, ce qui était censé être un souffle nouveau s’est transformé en « brume de reniements ». Elle dénonce une déconstruction méthodique des acquis démocratiques et une gestion erratique du pays, marquée par le mépris des aspirations populaires. « Ce qui se déroule sous nos yeux n’est pas une consolidation de la démocratie sénégalaise, mais une déconstruction en règle des fondements de notre République », a insisté la formation politique.

En conclusion, la LD appelle à un « sursaut républicain », estimant qu’il est encore temps de redresser la trajectoire du pays et de renouer avec les valeurs démocratiques et républicaines qui fondent la nation.