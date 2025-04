Le FGTS/B réclame son récépissé et alerte sur un probable réchauffement du climat social

JOYEUX ANNIVERSAIRE FGTS-B MALGRÉ TOUTES LES TRACASSERIES

Cela fait aujourd’hui un an jour pour jour que la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal (FGTS/B), a tenu son 1er Congrès ordinaire au CNFA de Rufisque. Depuis, elle court derrière son récépissé après avoir rempli toutes les conditions et formalités requises pour l’obtention du sésame.

Ayant obtenu le score mémorable de 10.20 qui la place parmi les centrales syndicales les plus représentatives, la FGTS-B ne peut toujours pas jouir des droits que lui confère cette victoire du fait de l’ostracisme de l’Administration du Travail. Il s’y ajoute les vaines tentatives de l’isoler de certaines centrales en mal d’offre syndicale nouvelle, confrontées à la redoutable épreuve de la signature d’un pacte de stabilité économique et sociale .

Ce pacte qui les a muselées et rendues inertes et fait ignorer le passif social des organisations syndicales sectorielles à qui elles doivent leur existence. Absente des récentes concertations et négociations, la FGTSB s’insurge de toutes ses forces contre le confinement arbitraire et antidémocratique dans lequel on voudrait l’installer.

A la lumière de tout ce qui précède, la FGTS-B prend à témoin l’opinion publique nationale et l’Organisation Internationale du Travail et alerte quant aux conséquences d’un plus que probable réchauffement du climat social par les syndicats sectoriels de la FGTS-B, plus représentatifs dans leurs secteurs respectifs. Il s’agit entre autres de la santé et l’Action sociale, des Collectivités Territoriales, de l’éducation nationale, du monde rural, si le statu quo devrait perdurer jusqu’au 1er Mai 2025.

La FGTS-B rappelle au Gouvernement que les centrales syndicales qui s’agitent ou hésitent à signer un pacte social, ne sauraient lui garantir aucune paix sociale sans l’essentiel des organisations syndicales de la santé, de l’Action sociale et des collectivités territoriales membres de l’ASAS And Gueusseum et de la FGTS-B.

Enfin le SEP de la FGTS-B félicite tous les camarades de tous les secteurs du pays pour les succès obtenus à l’occasion des élections de délégués du personnel dans les entreprises et de représentation du personnel dans les Conseils d’Administration des hôpitaux. Elle se réjouit de la récente naissance du Syndicat Autonome des Professionnels du Ciment (SAPROCI) affilié à la FGTS-B et souhaite joyeux anniversaire à tous les camarades dans l’espoir d’entrer dans les meilleurs délais en possession de son récépissé.

Bonne fête et joyeux anniversaire malgré tout à toutes et à tous Le Secrétariat Exécutif Permanent.

Dakar le 20 Avril 2025