An 1 de Pastef : De révolutionnaires à Pleurnicheurs SA (Par Ndiawar Diop)

AN 1 de PASTEF : De Révolutionnaires à Pleurnicheurs SA… (Société Anonyme de Lamentations). Par Ndiawar Diop

Du Gatsa-Gatsa au Gnagnou-Gnagnou !

Il était une fois un parti politique, jeune, fringant, révolutionnaire, qui promettait de laver plus blanc que blanc et de transformer le Sénégal en une terre de justice et de prospérité. Ses leaders tonnaient sur les plateaux télé, dénonçant les dérives du régime précédent, jurant sur tous les totems du patriotisme qu’eux, au moins, feraient différemment. Puis… ils sont arrivés au pouvoir.

Et là, patatras ! Le conte de fées s’est transformé en une comédie tragi-comique où nos ministres, plutôt que de gouverner, passent leur temps à organiser des tournées de lamentations nationales. « Si vous saviez les conditions dans lesquelles nous avons trouvé ce pays… Patati, patata… ».

La République des Porte-Paroles Éplorés ?

Il ne se passe pas une semaine sans qu’un ministre, député ou autre cadre de Pastef ne vienne nous servir la même soupe froide. El Malick Ndour ouvre le bal, suivi d’Amadou Ba, relayé par Wally Bodian, puis Ngagne Demba, avec parfois une apparition spéciale de Moustapha Ndieck Sarre, et, pour couronner le tout, une intervention divine du chef suprême, Ousmane Sonko. Le même refrain : Macky Sall leur a laissé un pays en ruines, endetté, défiguré, exsangue.

Mais dites-moi, messieurs les révolutionnaires à mémoire courte, n’est-ce pas justement pour cela qu’on vous a élus ? À écouter vos complaintes, on croirait que vous avez été parachutés au pouvoir contre votre gré et que vous découvrez soudainement la réalité du pays comme des touristes égarés.

Des Accusations Sans Preuves : Et Après ?

Le dernier épisode en date nous vient de Moustapha Ndieck Sarre, qui, lors d’une « Journée de Partage » (comprenez : une séance d’auto-apitoiement collective), a évoqué le décès tragique de l’ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba, en insinuant qu’il aurait été assassiné.

« Dieu ait pitié de son âme, Moustapha Ba a été reçu par le président de la République et par son Premier ministre pour leur dire que les chiffres ne sont pas exacts. Il a été tué dans des conditions troubles… »

Ah bon ? Voilà donc un ministre qui accuse un crime sans fournir la moindre preuve. Qu’attend le procureur pour lui demander des précisions ? On balance des accusations graves en l’air, on laisse planer le doute, mais on ne donne aucune piste concrète. C’est cela, la nouvelle gouvernance ?

La Loi de la Confusion : Merci Amadou Ba !

Pendant ce temps, notre cher député Amadou Ba nous sort une proposition de loi inutile qui nous éloigne encore plus des vraies priorités. Au lieu de simplement abroger la loi scélérate de Macky Sall, comme promis en campagne, il nous fait des ronds de jambe, nous explique que ce n’est pas si simple, et nous sert une version amendée qui se focalise sur les forces de l’ordre.

Attendez… Donc les forces de l’ordre sont le problème principal ? Pas ceux qui ont appelé à l’insurrection ouverte, ni ceux qui ont organisé le chaos en 2021 et 2023 ? Quelle belle démonstration d’hypocrisie politique ! On indemnise certaines victimes, mais on oublie les vrais dégâts que le pays a subis sous le slogan fumeux du « Gatsa Gatsa ».

Pleurnicher Moins, Gouverner Plus !

Il serait peut-être temps de rappeler à nos chers gouvernants une vérité simple : VOUS AVEZ ÉTÉ ÉLUS POUR CORRIGER LES ERREURS, PAS POUR LES COMMENTER À L’INFINI !

Senghor, Diouf, Wade, Macky… Tous ont utilisé la même stratégie : créer les conditions du chaos pour ensuite voter des lois protectrices et éviter toute responsabilité.

Pastef est-il en train de suivre ce même chemin ?

On n’a plus le temps pour ces enfantillages. Travaillez, rectifiez vos erreurs, et cessez de pleurnicher ! Le peuple sénégalais mérite mieux qu’un gouvernement de chroniqueurs politiques. À ce rythme, dans quelques mois, on pourrait bien rebaptiser votre parti : « Pleurnicheurs Associés pour la Sauvegarde de la Trahison et l’Entretien du Flou » (PASTEF).

Ndiawar Diop

