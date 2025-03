Seydi Gassama recadre les colonels et commissaires à la retraite présents dans les médias

Dans une publication sur le réseau social Facebook, Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, a vivement critiqué les anciens officiers supérieurs qui multiplient les interventions dans les médias au nom de la « défense des forces de défense et de sécurité ».

S’adressant directement à « ces colonels et commissaires à la retraite qui écument les médias », le défenseur des droits humains a tenu à rappeler avec fermeté : « Les policiers et les gendarmes ne sont pas des miliciens. Ce sont des fonctionnaires recrutés et formés pour exercer un métier strictement encadré par des lois et des règlements. »

M. Gassama a insisté sur les mécanismes de responsabilité existants : « Tout manquement dans l’exercice de leurs fonctions expose les forces de l’ordre à des sanctions disciplinaires, voire à des poursuites pénales. » Et d’ajouter : « Ce principe fondamental s’applique au Sénégal comme dans toute démocratie. »

Le ton s’est fait particulièrement acerbe lorsque Seydi Gassama a laissé entendre que ces anciens officiers n’avaient pas atteint le grade de général « malgré leur bagout », avant de conclure par une pointe d’ironie : « Et Dieu merci pour le Sénégal », lit-on sur Pressafrik.