Ansoumana Dione : «Diomaye et Sonko ne sont pas les sauveurs du Sénégal»

Bassirou Diomaye FAYE et Ousmane SONKO ne sont pas les sauveurs du Sénégal, démontre Ansoumana DIONE.

Après tout ce que le Premier Ministre Ousmane SONKO et le Président Bassirou Diomaye FAYE avaient promis au peuple sénégalais, en leur qualité d’opposants au régime du Président Macky SALL, force est de constater qu’ils étaient très loin d’être les sauveurs du Sénégal. Ils avaient trop longtemps fait comprendre à leurs compatriotes que le Parti APR (Aliance pour la République) a mis le pays à genoux. Or, nous avons tous vu le duo SONKO – Diomaye s’entretenir avec leurs ennemis d’hier, au lancement du dialogue national de ce 28 mai 2025. Comment peuvent-ils procéder ainsi, vu leur discours extrêmement hostile à leurs prédécesseurs ? Ils manquent de cohérence dans leur démarche et cela est très regrettable pour notre pays.

Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE et son Premier Ministre Ousmane SONKO ont mis fin, de façon illégale et arbitraire, à des milliers d’emplois, augmentant ainsi le taux du chômage au Sénégal. Jusqu’ici, le régime en place peine à apporter la moindre solution aux mêmes sempiternels problèmes dont souffrent les populations, notamment, l’insécurité, la criminalité, l’injustice dans le domaine de la justice, avec un certificat médical délivré par un Directeur d’hôpital à un citoyen jouissant de toutes ses facultés mentales, les difficultés d’accès aux soins, la corruption, les accidents de travail ou de la circulation, le chômage, pour ne citer que cela. Les sénégalais sont plus fatigués et attendent un chef d’Etat sensible à leur sort.

Le régime du Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et du Premier Ministre Ousmane SONKO ne cessent de mettre en prison beaucoup de responsables de l’ancien régime. Ils ont oublié que Dieu, Le Tout Puissant Seigneur les a élus, non pas pour faire face à leurs prédécesseurs, mais pour travailler surtout à faire améliorer les difficiles conditions de vie et d’existence des citoyens. N’est-ce pas que le Prophète Mouhamed (SAWS) avait bien accordé un pardon à tous ses ennemis, après son retour à la Mecque, malgré la puissance de son armée ? Pour construire une nation, il est impératif que les nouveaux dirigeants aient surtout pitié aux populations, avec beaucoup d’empathie notamment pour l’ensemble des couches vulnérables.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)