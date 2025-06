Du revers du candidat Amadou Hott à la présidence de la BAD (Par Mamadou B.Gueye)

Du revers du candidat Amadou Hott à la présidence de la BAD

Le 29 mai 2025, un revers diplomatique singulier a frappé notre pays le Sénégal lorsque son candidat à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD), Amadou Hott, a été battu par le Mauritanien Sidi Ould Tah lors du scrutin tenu à Abidjan.

Une campagne sénégalaise en demi-teinte

Ancien ministre sénégalais de l’Économie et des Finances, Amadou Hott était soutenu par une partie de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et par des acteurs influents du secteur financier africain. Malgré ces appuis, sa campagne a souffert de divisions internes et d’un manque de cohésion au sein de la région. Des tensions au sein de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), notamment entre l’Afrique du Sud et la Zambie, ont également fragilisé le soutien à son principal concurrent, Samuel Munzele Maimbo quand bien même de loin mieux placé que Hott. Cependant, ces dissensions n’ont pas suffi à compenser les forces de l’opposition.

Une stratégie mauritanienne efficace

À l’inverse, la Mauritanie a déployé une stratégie diplomatique habile. Le président Mohamed Ould El Ghazouani a mené une série de rencontres bilatérales, notamment avec le président ivoirien Alassane Ouattara, le président congolais Denis Sassou Nguesso, le président tunisien Kaïs Saïed et des responsables italiens. Ce que le président Diomaye n’a pu faire ! Cette offensive a permis de rallier des soutiens clés, renforçant ainsi la position de Sidi Ould Tah. De plus, l’ancien vice-président de la Banque mondiale et de la BAD, Frannie Léautier, a publiquement soutenu la candidature de Tah, soulignant ses compétences et son expérience. Ces alliances ont été déterminantes dans sa victoire.

Conséquences pour le Sénégal

Cette défaite est effectivement un échec diplomatique pour le Sénégal, qui perd une opportunité de diriger l’une des institutions financières les plus influentes du continent. Elle soulève également des questions sur la capacité du pays à mobiliser des soutiens régionaux et internationaux dans des compétitions de haut niveau. Malgré les distinctions reçues par Amadou Hott, telles que la médaille de l’Ordre national du Lion du Sénégal en 2022, ces reconnaissances n’ont pas suffi à compenser les défis rencontrés lors de cette élection.

La victoire de Sidi Ould Tah marque un tournant pour la BAD, qui, sous sa direction, devra naviguer dans un contexte économique mondial incertain, avec des enjeux tels que la réduction de la vulnérabilité à la dette, le financement climatique et la recherche de nouveaux partenaires financiers. Cette élection souligne l’importance des alliances stratégiques et de la diplomatie active dans les relations internationales.

Félicitations au président Tah et bon courage à notre valeureux compatriote l’ancien ministre Amadou Hott.

Mamadou Biguine GUEYE

Journaliste

Consultant en Communication