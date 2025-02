Ansoumana Dione : «Je ne suis pas de Pastef, je suis sénégalais»

« Je ne suis pas de PASTEF, je suis sénégalais » : le slogan d’Ansoumana DIONE suite au blocage de son contrat pour des raisons politiques.

« Je ne suis pas de PASTEF, je suis sénégalais ». J’invite les citoyens à adopter ce slogan, vu la démarche singulière et antirépublicaine des nouvelles autorités qui vise à écarter toute personnalité dans les affaires de l’Etat. Comme tout le monde le sait déjà, moi, Ansoumana DIONE, Défenseur des droits des malades mentaux, mon contrat est bloqué au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, seulement pour des raisons politiques. En fait, je ne suis pas le seul à vivre cette injustice perpétrée sur d’honnêtes citoyens par des dirigeants ayant longtemps prôné la rupture. Qui, ici, au Sénégal, ne reconnaît pas le mérite et notamment la compétence d’Ansoumana DIONE en matière de santé mentale et de prise en charge des malades mentaux ?

Pour rappel, c’est le 11 mai 2020 que j’avais pris service à la Direction Générale de l’Action Sociale. Depuis lors, mon contrat est renouvelé, en ma qualité de Conseiller à cette Direction. Mais, pour cette année 2025, avec l’avènement au pouvoir de son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et du Premier Ministre Ousmane SONKO, ce contrat a été injustement bloqué car, tout simplement, je ne suis pas de PASTEF et je ne serai jamais de ce Parti. Le Sénégal ne mérite pas cette situation très dangereuse pour sa stabilité. C’est pourquoi, j’invite toute personne qui ne se retrouve pas dans ce régime actuel, à reprendre ce slogan en guise de réponse à cet acte inédit. Pour bâtir le Sénégal, il faudra fédérer toutes les forces nécessaires.

Le 07 février 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)