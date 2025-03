Ansoumana Dione : « le règne du Président Diomaye repose sur cette loi d’amnistie… »

Ansoumana DIONE : « le règne du Président Bassirou Diomaye FAYE repose sur cette loi d’amnistie et toute abrogation ou interprétation peut abréger son mandat. »

On ne scie pas une branche sur laquelle on est assis et tout le monde le sait. N’est-ce pas ? Et, c’est exactement la même chose qui risque d’arriver au Président Bassirou Diomaye FAYE avec cette loi interprétative proposée par l’honorable Député Amadou BA, du camp présidentiel. En vérité, son règne pourrait être abrégé, si toutefois elle est votée par la majorité mécanique du Parti PASTEF. Que les tenants actuels du pouvoir se le tiennent pour dit. Ce 02 avril 2025 pourrait marquer, bien sûr, la fin du régime en place. Comment cette quinzième législature osera-t-elle voter une loi aussi scélerate, visant nos forces de l’ordre et de sécurité, alors que les principaux coupables de ces évènements incriminés sont de vrais acteurs politiques ?

Si le Président Bassirou Diomaye FAYE ne prend pas ses responsabilités, il risque d’avoir le règne le plus éphémère de l’histoire politique du Sénégal. Un ancien chef d’Etat le plus impopulaire qui rencontrera d’énormes difficultés à trouver le moindre poste au niveau international. Va-t-il reprendre sa place à la Direction Générale des Impôts et Domaines, après avoir incarné la plus haute Institution de notre pays ? Le peuple sénégalais souffre énormément et s’attend à des solutions concrètes. Malheureusement, il est sur le point d’être entraîné dans de graves règlements de comptes politiques, aux conséquences extrêmement dangereuses pour la stabilité et la cohésion sociale de notre nation. Ladite proposition de loi doit être déchirée.

Déjà, la convocation des Députés comporte une grosse erreur qui a été rectifiée d’ailleurs sur la date du 02 avril 2025 qui se trouve être un mercredi et non un mardi. En voulant trop gagner, on risque de tout perdre. Le peuple sénégalais n’a pas voté pour ce nouveau régime pour que le Premier Ministre Ousmane SONKO solde ses comptes avec ses anciens protagonistes pour des manifestations dont il était le principal instigateur. A mon humble avis, il ne servira absolument à rien de vouloir manifester devant l’Assemblée Nationale pour combattre cette proposition de loi. Que notre société civile et l’opposition sénégalaise laissent le Gouvernement dérouler son programme qui lui causera, à coup sûr, de gros problèmes au plan politique.

Le 29 mars 2025,

Ansoumana DIONE, Président du Mouvement Jaamu Askan Wi, le Serviteur du peuple