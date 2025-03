Ramadan : Serigne Saliou Fall rappelle « la dimension…de la générosité du Prophète »

MOIS DE RAMADAN/Rappel de la dimension sans commune mesure de la générosité du Prophète de l’Islam Mohamed (PSL). PARTIE 1 Base d’appui :

«Vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment». Sourate 33, Les coalisés, verset 21.

Mise à niveau :

Il n’y a des hommes qui ne meurent jamais. Non plus ne disparaissent car leurs œuvres sur le sentier de Dieu Tout Puissant et Sage est grandiose. Les œuvres de telle créature humaine, de très bonne moralité reste à jamais gravées dans la mémoire collective des musulmans. Dans cette direction ; tenter de décrire la dimension multiforme de la générosité du Prophète «PSL», serait un essai qui ne saurait être complet. Encore moins cerner le format de l’envergure de cette attitude du meilleur des créatures. De loin, appréhender dans toute l’amplitude de la mesure du contenu de la générosité du dernier des Prophète «PSL». Tellement que Mohammad «PSL» est le meilleur des existants «PSL». Il était d’une générosité inégalable et sans commune mesure.

Dans ce concert à haute gamme de générosité. Cheikh Ahmadou le fondateur du Mouridisme de relever dans les notes de Massalik Al-Jinan :

Mais ne thésaurise jamais ta fortune par crainte de pauvreté ; C’est ALLAH le Très-Haut qui t’a offert cette richesse ; Si tu la dépenses délibérément pour son amour, Il te restituera tout ce que tu auras dépensé ; 474 . Les avantages de la dépense pieuse et de l’aumône sont très nombreux, selon le rapport unanime des érudits.

Eléments d’appréciation:

Beaucoup de plumes ont été aiguisées par des doctes en islam. Dans leur sillage, ces vertueux ont imbibé d’encre indélébile leur écritoire, pour mettre en relief la dimension hors norme de la générosité du Prophète «PSL». Cette épreuve épistolaire entreprise par des doués de savoir et de sagesse divine en plus de leurs doses d’intelligence ne sont guère parvenus à relever le défi de mesurer l’envergure de la générosité du prophète de l’Islam de tout dire sur la générosité du prophète «PSL». Cependant leurs témoignages restent gravés dans la mémoire collective des musulmans. Tous ces écrivains talentueux et historiens exceptionnels de l’Islam de conclure : «la pratique de générosité du Prophète était sans borne et multidimensionnelle. Tout savant qui le voyait le regardait attentivement à cause de cette particularité qui ouvre grandement les portes du paradis et le succès ci-bas. Pour illustrer ou identifier le Prophète Mohamed le prototype de la générosité Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul dans Sindidi dixit « … Celui qui guidait l’égaré qui tuait le mécréant et qui aidait celui qui craignait Dieu. J’ai nommé Muhammad la fine fleur des hommes, notre guide jusqu’au paradis éternel, le jour du rassemblement… ».

Rappel des faits marquant la générosité du prophète «PSL»:

Le Prophète Muhammad (PSL) était d’une générosité inégalable. Il distribuait à autrui tout ce qu’il pouvait recevoir et s’en réjouissait plus que ceux qui se voyaient offrir ses présents. Il ne laissait jamais personne quitter sa demeure les mains vides, et privilégiait toujours les nécessiteux à la satisfaction de ses propres besoins (S64-V17). Sa générosité se manifestait de différentes manières et de façon multiforme (S64-V17). Parfois, il offrait des cadeaux. Il lui arrivait aussi, lorsqu’il empruntait quelque chose, de s’acquitter de sa dette en remboursant un montant supérieur à sa valeur initiale.

Dans une correspondance privée entre Islamophile.org et Islamonline.net, Sheikh `Abd Al-Khâliq Hasan Ash-Sharîf a mis en valeur la différence entre ce noble comportement prophétique et l’usure. Dans l’usure, l’emprunt est conditionné par le devoir de restituer le prêt par une valeur qui lui est supérieure ; alors que, dans cette tradition, le Prophète (PSL), après avoir restitué le bien emprunté ou sa valeur, décide, par pure générosité et sans engagement préalable, de combler la personne par un supplément d’argent. Parfois, il achetait un bien et en donnait plus que son prix au vendeur. D’autres fois, il donnait l’aumône. Il acceptait les cadeaux de la part des gens, et en offrait toujours davantage en retour. Jamais, quand on lui demandait quelque chose, le Prophète paix et bénédictions sur lui ne répondait : « Non » Il avait pour habitude de dire qu’il n’était qu’un simple distributeur et trésorier de ces biens et qu’Allah en était l’Unique, Pourvoyeur.

A SUIVRE

Serigne Saliou Fall

Personne morale Daara Baye Fall Ligguey Jaamou Yalla.

Touba Mbacké