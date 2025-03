Pape D. Faye fait le bilan de l’an 1 de Pastef

Un an de Pastef : Déclin historique du prestige et de la crédibilité sénégalaise

« Les erreurs politiques occasionnent presque toujours des crises économiques ; et les crises économiques, une misère générale », écrivait Jean-Baptiste Say.

Il y a un an, le Sénégal s’est engagé dans une aventure politique qui, avec le recul, ressemble davantage à un saut dans le vide. En propulsant Bassirou Diomaye Faye à la présidence et Ousmane Sonko au poste de Premier ministre, les Sénégalais ont fait le choix de l’inexpérience et de l’imprudence. Ces figures, sans vécu de gouvernance, avaient plongé le pays dans une tourmente, pris en otage par les Pastalibés et leurs violences verbales et physiques. Ils avaient défié l’État, les institutions et les hommes qui les incarnaient, insultant, calomniant, diffamant et détruisant les biens de ceux qui osaient leur tenir un discours de vérité ou se rapprocher de l’ancien régime.

Leur odyssée, marquée par une brutalité sans précédent, n’a épargné ni les dignitaires religieux, ni leurs familles, ni les biens publics et privés. Et pourtant, malgré les morts, les destructions et les humiliations, ils ont été portés au pouvoir par une vague d’enthousiasme populaire. Ces figures promettaient une rupture historique avec douze années de régime Sall, une révolution politique qui mettrait fin à la corruption, à la vie chère et à la gouvernance opaque. À leur image, les Sénégalais rêvaient d’un renouveau, d’une rupture systémique qui restaurerait la dignité nationale.

Mais ce rêve s’est rapidement transformé en cauchemar. Ce qui devait être un souffle nouveau s’est révélé être une spirale chaotique, où les promesses se sont dissipées comme des volutes de fumée. Les Sénégalais, eux, se retrouvent face à une désillusion glaçante, un recul sans précédent, et une année perdue. Ce premier anniversaire du régime Pastef n’est pas une célébration, mais bien le constat amer d’un choix qui a plongé le pays dans l’incertitude et la colère.

Libertés bafouées et failles démocratiques : Le crépuscule d’une République

Un an après son arrivée au pouvoir, le régime Pastef incarne un recul alarmant des libertés fondamentales au Sénégal. Ceux qui promettaient de restaurer la démocratie ont plongé le pays dans une répression systématique : plus de 27 personnalités publiques emprisonnées, harcelées ou agressées pour avoir osé critiquer le gouvernement. Les journalistes, ces vigies de la démocratie, subissent saisies de matériel, gels de comptes et arrestations pour publications « subversives », tandis que les manifestations publiques sont systématiquement interdites.

Cette répression s’étend même aux baux emphytéotiques accordés sous Abdoulaye Wade, aujourd’hui menacés, créant une instabilité juridique inquiétante. Ironie du sort, ceux qui dénonçaient hier la « dérive autoritaire » de Macky Sall reproduisent aujourd’hui les mêmes excès, voire les amplifient.

Ces failles institutionnelles ne sont pas de simples fissures, mais des gouffres où sombrent justice et liberté. Les Sénégalais, las mais résilients, se demandent combien de temps encore ils tiendront face à l’arrogance d’une minorité. Une République sans justice ni équité… est-ce encore une République ?

Crise économique et licenciements massifs : Une spirale infernale

Il y a un an, le régime Pastef promettait monts et merveilles : des emplois à foison, une économie prospère et une gouvernance exemplaire. Aujourd’hui, la réalité est bien différente. 130 000 emplois ont disparu, dont 100 000 rien que dans le BTP, étranglant un secteur clé de la croissance économique. Les entreprises sénégalaises, asphyxiées par des paiements en retard et des contrats gelés, s’effondrent tandis que les compagnies étrangères continuent de prospérer grâce à des financements internationaux. Pourtant, leur avocat jadis, Guy Marius Sagna, s’emmure dans un silence de cimetière. Les yeux, les idées et les oreilles détournés de ce débat ô combien vital. L’on comprend mieux alors que son combat n’était point celui d’un principe de justice, mais une lutte empreinte de manipulation. L’actuel député pastalibé portait tous les combats des sans voix sans y être invités, mais aujourd’hui, son silence est assourdissant

L’ironie de cette crise culmine à l’AIBD, où le Directeur Général Cheikh Bamba Dièye licencie 500 agents pour raisons économiques, tout en débloquant 3 milliards de FCFA pour rénover le salon d’honneur. Dans un élan audacieux, il promet 10 000 nouveaux emplois d’ici 2029, une promesse qui semble déconnectée de la réalité alors que des centaines de familles subissent déjà les conséquences de ces licenciements.

Dans les universités, la colère gronde : les bourses d’études, vitales pour des milliers d’étudiants, sont versées avec des mois de retard, plongeant la jeunesse dans l’incertitude. Pendant ce temps, la dette publique explose, atteignant 99 % du PIB, annihilant toute marge de manœuvre budgétaire. L’inflation galopante achève de rendre les produits de première nécessité inaccessibles, alimentant la frustration citoyenne.

Cette crise n’est pas une fatalité, mais le fruit d’une gouvernance erratique et d’un manque de vision stratégique. « Gouverner, c’est prévoir », disait Émile de Girardin. Avec Pastef, l’improvisation règne, toujours au détriment du peuple.

Désillusion des électeurs et de la population sénégalaise : Le rêve brisé

Lorsque Pastef accédait au pouvoir, les Sénégalais espéraient une nouvelle ère : réduction du coût de la vie, emplois massifs, souveraineté retrouvée. Un an plus tard, le contraste est brutal. Les jeunes, mobilisés pour porter Pastef au pouvoir, sont devenus les premières victimes de ce régime. Manipulés par Sonko, ils ont été entraînés dans des activités subversives, laissant derrière eux blessés et morts.

Les opérations de désencombrement dans les marchés de Dakar ont privé des milliers de jeunes de leurs revenus. À cela s’ajoutent les mesures visant à formaliser les moto-taxis, ou « Jakarta », un secteur vital pour des centaines de milliers de jeunes. Avec un parc national estimé entre 500 000 et 700 000 motos, cette tentative de régulation a déclenché des manifestations monstres dans toutes les grandes villes du Sénégal. Bien que la date limite ait été prolongée jusqu’au mois de mai prochain, la colère et l’incertitude continuent de gronder. Nombre d’entre eux, acculés par la situation, ont vendu leurs motos dans l’espoir de tenter leur chance en Europe ou au Nicaragua, laissant leurs proches sans nouvelles depuis plusieurs mois. Ces derniers, dans l’angoisse, ignorent s’ils ont réussi à atteindre leur destination ou si, tragiquement, ils ont été engloutis par les flots ou le désert.

Face à ce désœuvrement, l’émigration clandestine explose. Le programme de Migration Circulaire Espagne-Sénégal, avec seulement 250 places, et la convention avec le Qatar, offrant 1 000 emplois, sont dérisoires face à l’ampleur de la demande. Ironie amère, cette jeunesse, autrefois mobilisée par Sonko avec des promesses d’emploi, se retrouve aujourd’hui dans une impasse.

Les marchés, en cette veille de Korité et de Pâques, ressemblent à des cimetières, dépourvus de l’effervescence festive d’antan. Ce qui devait être une révolution politique s’est transformé en frustrations accumulées. « Ils nous avaient promis des étoiles, mais nous voilà à compter les nuages », ironise un jeune désabusé, traduisant l’état d’esprit général.

L’imposture du gourou : Ousmane Sonko face aux attentes d’un peuple

Ousmane Sonko, autrefois présenté comme le messie politique du Sénégal, incarne aujourd’hui l’exact opposé de ses promesses. Celui qui se proclamait champion de la vérité a, sans sourciller, avoué avoir menti sur son état de santé durant ses huit mois en prison. Oui, il a menti. Et il l’a fait avec une désinvolture si déconcertante qu’on pourrait croire qu’il considère la vérité comme une option facultative. Ce mensonge, loin d’être anodin, révèle une stratégie cynique : feindre une fragilité médicale pour se rapprocher du centre du pouvoir, à la prison du Cap Manuel, où il aurait entamé des négociations secrètes avec l’ancien régime.

Ces négociations, menées avec le Président Macky Sall, son bienfaiteur d’hier qu’il cherche aujourd’hui à détruire, illustrent une soumission opportuniste. Sonko, qui n’a pas hésité à solliciter l’aide de celui qu’il qualifiait de « chef de gang », a montré qu’il était prêt à tout pour sauver sa peau. Ce fameux protocole « Kaldou », une ironie faisant écho à l’appel de Pierre Goudiaby Atépa à cesser la grève de la faim, perçu comme une humiliation, illustre à quel point Sonko est prêt à manipuler la vérité et à renier ses propres principes pour arriver à ses fins.

Déçu par l’absence de soulèvement populaire pour le libérer, Sonko a choisi la voie de la tromperie et de la mise en scène. Mais cette manœuvre, loin de renforcer son image, a exposé son imposture. Celui qui se présentait comme un modèle d’intégrité s’est transformé en maître des contradictions, trahissant les idéaux qu’il prétendait défendre.

Son langage populiste, autrefois perçu comme un souffle nouveau, s’est mué en une arme de division. Insultes, mensonges et invectives sont devenus ses outils favoris, utilisés sans retenue contre ses adversaires politiques, les institutions de la République et même les dignitaires religieux. Ironie suprême, son parti Pastef, adepte des invectives, se pose soudain en défenseur de la bienséance, dénonçant les critiques jugées offensantes envers leur gourou. Cette volte-face illustre une hypocrisie flagrante qui ne fait qu’alimenter le cynisme ambiant.

Et que dire des 5 milliards de FCFA attribués aux « combattants » du projet, sous prétexte d’indemnisation, pour militariser politiquement ces troupes en vue des échéances électorales ? La naissance récente, à l’unité 11 des Parcelles Assainies, d’un mouvement baptisé Les Boucliers du Projet, arborant tenues de combat et képis militaires, ajoute une dimension presque théâtrale à cette stratégie. Quel timing avec la loi scélérate d’amnistie des combattants de Pastef, portée par le député pastalibé Amadou BA ! Cette loi, loin d’être un geste de réconciliation, semble taillée sur mesure pour consolider ces forces et légitimer des pratiques douteuses.

Pendant ce temps, l’activiste Bah Diakhaté révèle que les avocats de Sonko auraient reçu chacun 100 millions de FCFA de l’Agence Judiciaire de l’État. Transparence ? Peut-être dans un autre monde.

Quant aux « patriotes » prônant le don de soi, ils acceptent sans sourciller les privilèges du régime, troquant leurs discours sur le sacrifice contre une quête effrénée de pouvoir. Les Sénégalais, eux, ne sont pas dupes. Ils observent ces incohérences avec une ironie amère, voyant en Sonko un chef d’orchestre maladroit dirigeant une cacophonie de chaos.

Son couvre-chef, à la Idriss Déby Itno ou Sukarno, semble une tentative désespérée d’incarner une autorité absolue. Mais derrière cette façade théâtrale se cache un vide alarmant : l’absence d’idées solides, d’une vision claire et d’une gouvernance exemplaire. Ousmane Sonko, autrefois porteur d’espoir, a troqué l’intégrité pour l’arrogance, devenant le symbole d’une mégalomanie galopante. Il s’est entouré de fidèles qui applaudissent ses dérives, au détriment d’un véritable projet pour le Sénégal. Comme le soulignait Bachir Fofana, leurs actes et leur rhétorique donnent l’impression qu’ils aiment davantage le bruit des applaudissements que l’avenir de la nation. Une déception profonde pour ceux qui avaient cru au changement.

Diplomatie sénégalaise : de l’éclat au déclin

Autrefois étoile scintillante du continent, le Sénégal brillait par sa dignité et sa maîtrise diplomatique. Ses dirigeants incarnaient un prestige respecté, faisant du pays un modèle à suivre. Mais sous le régime Pastef, cette lumière s’estompe, écrasée par une gouvernance vacillante et des erreurs stratégiques.

Les partenaires historiques, lassés de l’instabilité et de l’absence de vision, prennent leurs distances, isolant le Sénégal dans un océan de compétitivité féroce. Jadis bâtisseur de ponts, il contemple désormais des fossés qu’il ne peut combler. Sur la scène régionale, sa voix puissante est devenue un murmure, et son rôle au sein de la CEDEAO se réduit à celui d’un spectateur impuissant.

Cette perte de prestige diplomatique a des conséquences brutales : investissements étrangers en chute libre, accords commerciaux érodés, et un quotidien sénégalais qui en pâtit. Face à des défis cruciaux comme le terrorisme au Sahel ou les négociations sur la ZLECAF, le Sénégal brille par son absence, affaiblissant l’espoir d’un continent uni.

Et que dire de l’actuelle ministre des Affaires étrangères, cible de critiques acerbes pour ses lacunes en expression orale ? Ses interventions, qualifiées par certains de torture auditive, ajoutent une couche d’amateurisme à l’image du régime, déjà ternie par des communiqués truffés de fautes.

Pourtant, dans cet océan de désillusion, une figure se distingue : l’ancien Président Macky Sall. Tandis que le régime actuel s’empêtre dans une isolation destructrice, Macky Sall, avec d’autres anciens chefs d’État africains, mène un combat noble pour l’allègement de la dette des pays africains. Son engagement rappelle ce que le Sénégal représentait autrefois : une lumière guidant les nations, un modèle de dignité et de progrès.

Le Sénégal, forgé par des siècles de résilience, peut se relever. Il lui faut réinventer une diplomatie audacieuse, fondée sur la transparence, le respect et une vision à long terme. « Nous devons utiliser le temps à bon escient et réaliser que le moment est toujours venu de faire ce qui est juste », disait Nelson Mandela. Le moment est venu pour le Sénégal de redevenir ce qu’il était : un phare, une lumière dans l’obscurité mondiale.

Une société en détresse, un avenir à réinventer

Le Sénégal traverse une épreuve historique où douleur et désenchantement se mêlent dans un cri sourd de détresse. Les chocs successifs—des inondations dévastatrices, une campagne agricole désastreuse, des vagues massives de pertes d’emplois—ont brisé l’échine de la nation. Dans les foyers, la table, autrefois symbole de partage, se vide face à la flambée des prix des denrées de première nécessité. Le pain quotidien, devenu un luxe, incarne la souffrance d’un peuple à bout de souffle, réclamant non pas une révolution, mais simplement de quoi survivre.

Cette misère, mise à nu durant le mois béni de Ramadan, est adoucie par des gestes de solidarité : distributions de ndogous, kits alimentaires, dons d’ONG et d’âmes bienveillantes. Mais peut-on vivre d’aumônes éternellement ? Quand l’État, garant du bien-être de ses citoyens, semble absent, ce sont les solidarités privées qui portent un pays au bord du précipice. La faim, l’injustice et le désespoir ne sont pas les fruits d’une révolution réussie, mais les stigmates d’un échec monumental.

Le Sénégal, autrefois fier de son héritage de paix et de solidarité, s’effrite sous la pression d’une gouvernance incapable de prévoir et de protéger. Les valeurs fondamentales—la Teranga, la justice, l’unité—sont piétinées au profit d’intérêts étroits et d’une lutte effrénée pour le pouvoir. Alors que les Sénégalais, le cœur lourd et l’estomac vide, cherchent des réponses, une question résonne : où sont passés les idéaux qui ont fait rêver ce peuple ?

Pourtant, ce peuple, forgé par des siècles de résilience, refuse de courber l’échine. Dans chaque sourire d’un enfant, dans chaque regard d’un aîné, palpite un rêve : celui d’un avenir où justice, intégrité et dignité seront restaurées. Mais pour que la lumière jaillisse à nouveau, il faut plus que des promesses. Il faut des actions, des résultats, une vision claire.

Abdou Karim Gueye, activiste et ancien fervent supporteur du Pastef, incarne aujourd’hui cette désillusion. Trompé par ceux qu’il soutenait, il réclame avec force la démission de l’actuel président Bassirou Diomaye Faye et l’organisation d’une présidentielle anticipée. Ses mots, tranchants comme un éclat de vérité, résonnent : « Le régime du Président Macky Sall, malgré ses imperfections, surpasse largement la farce actuelle, marquée par une incompétence et un amateurisme sans bornes. »

Gueye, autrefois compagnon de route, est aujourd’hui la voix d’un peuple trahi, exigeant un renouveau politique. Son appel à une rupture totale traduit le sentiment d’un Sénégal qui refuse de se résigner. Ce peuple vibrant de résilience réclame des outils pour libérer son potentiel : des emplois porteurs de sens, ne éducation visionnaire, et des institutions dignes de confiance.

« Le Sénégal est un arbre qui ne peut survivre sans l’ensemble de ses racines », disait Léopold Sédar Senghor. Ce rappel puissant résonne aujourd’hui plus que jamais. La renaissance de cette nation passera par la réhabilitation de ses valeurs profondes, de sa justice, et de sa dignité.

Le renouveau ne peut se contenter de rêves. Il exige de l’audace, de l’innovation, et une renaissance morale. Le Sénégal doit regagner sa souveraineté alimentaire, redonner à ses artistes et visionnaires la place qui leur revient, et rallumer la flamme de la dignité nationale. Pourtant, une question persiste : ceux qui ont trahi le peuple peuvent-ils vraiment contribuer à cette renaissance ? Ou faut-il un renouveau absolu, une purification totale pour libérer le pays de ses chaînes ?

L’avenir du Sénégal est une étoile encore à dessiner. Ce peuple, fier et digne, a toujours su se relever des épreuves les plus dures. Et cette fois encore, il ne courbera pas l’échine. Car, au-delà des ombres, la lumière est là, prête à éclater si l’on tend la main vers elle avec la foi de ceux qui ne plient jamais.

Dr Papa D. FAYE, Citoyen engagé

Courriel : papa.faye6369@gmail.com