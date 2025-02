Ansoumana Dione sur les licenciements : « Le Sénégal vit l’impact psychologique de la radiation de Sonko… »

Licenciements : le Sénégal vit l’impact psychologique de la radiation de Ousmane SONKO de la fonction publique, révèle Ansoumana DIONE.

Les séries de licenciements au Sénégal se poursuivent et le Président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE est resté insensible à ce désastre social. En vérité, nous vivons les conséquences de l’impact psychologique de la radiation du fonctionnaire Ousmane SONKO de la fonction publique. Devenu, par la suite, Premier Ministre, il est entrain de se venger contre cet acte, au détriment de certains travailleurs qui ne sont pas de son camp. Normalement, c’est l’effet contraire qui devait se produire, vu son engagement à combattre toute forme d’injustice, pendant qu’il était dans l’opposition.

Dans les différents ministères dont celui de la Santé et de l’Action Sociale, si certains Directeurs Généraux comme Monsieur Boucar DIOUF de l’Action Sociale ose mettre fin à des contrats obtenus sous l’ancien régime du Président Macky SALL, sans être inquiétés, c’est parce qu’il y a une bénédiction du chef du Gouvernement, le Premier Ministre Ousmane SONKO. Mais, qu’ils se le tiennent tous pour dit : le rôle d’un Etat n’est pas de causer des préjudices à ses citoyens, le Sénégal étant une grande nation à préserver à tout prix, pour notre commun vouloir de vie commune. Le Sénégal vit une discrimination extrêmement dangereuse.

Aujourd’hui, beaucoup de citoyens sénégalais sont dans le désarroi, alors que l’arrivée du chef de l’Etat Bassirou Diomaye FAYE et du Premier Ministre Ousmane SONKO au pouvoir, devrait être une source d’espoir pour toute la population. Malheureusement, c’est tout le contraire et notre pays se retrouve dans une psychose qui bloque la productivité à tous les niveaux. Attention, le Sénégal ne se résume pas au Parti PASTEF et il urge pour ces nouvelles autorités de changer de démarche, pour la préservation de notre unité nationale. La pauvreté et le chômage ont atteint des proportions qui risquent de nous déstabiliser.

Le 19 février 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)