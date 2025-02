Biguine Guèye à Idrissa Seck : « Il est grand temps que vous vous leviez pour répondre à l’appel du pays »

Lettre ouverte au président Idrissa Seck, initiateur du mouvement Sauvons le Sénégal (M2S)

Monsieur le président,

Je me permets, par la présente, de vous adresser cette lettre ouverte, en tant que citoyen concerné par l’état actuel de notre chère nation, le Sénégal.

Depuis plusieurs années, notre pays traverse une période de turbulences sociales, économiques et politiques, et, malheureusement, il semble que le régime actuel du président Bassirou Diomaye Faye, accompagné de son Premier ministre Ousmane Sonko, n’ait pas su répondre aux attentes profondes du peuple sénégalais. L’inefficacité de la gestion publique, le manque de vision claire et cohérente, ainsi que l’absence de solutions concrètes face à des problèmes tels que la pauvreté, l’insécurité, et les injustices sociales, ont fait naître une grande souffrance parmi nos compatriotes.

Le peuple sénégalais, tout en étant historiquement reconnu pour sa résilience, son sens de l’hospitalité et de la paix, semble aujourd’hui à bout de souffle. La fracture entre les gouvernants et les gouvernés n’a cessé de se creuser, et l’espoir qui caractérisait notre nation est aujourd’hui emporté par le vent du désespoir. Nous avons l’impression de voir une classe dirigeante de plus en plus éloignée de la réalité de notre quotidien.

Monsieur Idrissa Seck, vous qui avez été à la tête de l’une des plus grandes collectivités locales du Sénégal, vous qui avez su comprendre les aspirations profondes de notre peuple à travers vos diverses fonctions publiques, il est grand temps que vous vous leviez pour répondre à l’appel du pays. Votre rôle historique, vos qualités de rhéteur hors pair, et votre vision intellectuelle de notre société vous placent comme une figure de proue de notre époque.

Le mouvement Sauvons le Sénégal (M2S) a, à juste titre, éveillé en nous l’espoir d’un avenir meilleur, loin des dérives actuelles. C’est à vous, leader et initiateur de ce mouvement, de remettre sur la table de véritables réformes et de proposer un projet politique cohérent et audacieux, capable de redonner au peuple sénégalais sa dignité, sa fierté, et sa prospérité.

Aujourd’hui, le Sénégal a besoin d’un homme d’État capable de fédérer les forces vives de la nation, de réconcilier les divergences et de proposer des solutions pragmatiques face aux défis de notre temps. Il est temps pour vous de vous exprimer devant cette nation meurtrie et désemparée, de réaffirmer votre engagement pour un avenir meilleur pour nos enfants, pour notre économie, pour notre démocratie.

Le peuple attend des actes, des idées et un projet ambitieux pour rétablir la justice, l’équité et la prospérité. Vous avez l’opportunité d’écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Ne laissons pas l’horizon s’assombrir davantage.

Dans l’attente de vos prises de parole, qui, je n’en doute pas, porteront haut la voix du peuple sénégalais, je vous adresse mes salutations respectueuses et mon espoir pour l’avenir.

Mamadou Biguine Gueye Fatick