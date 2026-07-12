APR : Aliou Ndao Fall alerte sur les risques d’une recomposition politique sans restructuration du parti

L’ancien Secrétaire national chargé de la Diaspora de l’Alliance pour la République (APR) et membre du Secrétariat exécutif national (SEN), Ambassadeur Aliou Ndao Fall, appelle la direction de son parti à engager sans délai une profonde réorganisation afin d’éviter un affaiblissement durable dans le contexte de la recomposition politique en cours au Sénégal.

Dans une contribution intitulée « L’APR en marge de la recomposition politique », il rappelle que, depuis sa création le 1er décembre 2008, l’APR s’était imposée comme une formation politique ayant vocation à gouverner. Selon lui, le parti s’était rapidement implanté sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’au sein de la diaspora grâce à ses Délégations des Sénégalais de l’Extérieur (DSE), une dynamique qui avait conduit à son accession au pouvoir le 25 mars 2012.

Aliou Ndao Fall estime toutefois que la situation actuelle est radicalement différente depuis la perte du pouvoir en 2024. Il considère que le président du parti, Macky Sall, est aujourd’hui largement mobilisé par sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations unies, laissant, selon lui, un vide dans la conduite politique quotidienne de l’APR.

Pour le responsable politique, cette absence de leadership opérationnel risque de fragiliser le parti au moment où le paysage politique sénégalais connaît une profonde recomposition. Il s’interroge notamment sur le risque de voir l’APR connaître le même déclin que le Parti démocratique sénégalais (PDS) après son départ du pouvoir en 2012.

Face à cette situation, Aliou Ndao Fall plaide pour la désignation rapide d’un Coordonnateur national chargé d’assurer l’animation, la coordination et le rassemblement des militants et sympathisants sur le terrain. Il estime qu’une telle décision permettrait de redonner confiance à la base et de préparer efficacement les prochaines échéances électorales, notamment les élections locales, législatives et présidentielle.

L’ancien responsable de la Diaspora juge également que les récentes nominations intervenues au sein du Secrétariat exécutif national ne répondent pas aux attentes des militants. Il appelle à une plus grande implication de la base dans le processus de réorganisation et critique ce qu’il présente comme l’influence grandissante d’un groupe de dirigeants qu’il qualifie de « responsables politiques en fin de cycle », accusés de monopoliser les décisions internes.

Aliou Ndao Fall souligne par ailleurs que de nombreux élus locaux issus de l’APR pourraient être tentés de redéfinir leur avenir politique en l’absence d’une orientation claire du parti. Selon lui, si aucune mesure n’est prise rapidement, l’APR pourrait enregistrer d’importantes défections avant les prochaines élections locales.

Il invite la direction du parti à privilégier un consensus autour de la nomination d’un Coordonnateur national. À défaut, il préconise la convocation d’une assemblée générale extraordinaire avec un seul point à l’ordre du jour : l’élection de ce responsable, une fonction qui, rappelle-t-il, est prévue par les statuts et le règlement intérieur de l’Alliance pour la République.