Ralliement de maires de Mbacké : Bassirou Dieng répond aux critiques et défend la portée politique de ces soutiens

Le Coordonnateur national de la Cellule Média de la Coalition Diomaye Président et Coordonnateur départemental adjoint de la coalition, Bassirou Dieng, a réagi aux critiques suscitées par sa publication annonçant le ralliement de 15 des 16 maires du département de Mbacké au président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, il affirme que certains militants de Pastef, qu’il qualifie de « Sonkoboys », tentent de minimiser l’importance politique de ces soutiens. Selon lui, ces réactions sont en contradiction avec l’attitude adoptée par les responsables de Pastef lors des élections législatives anticipées de 2024.

Pour étayer son propos, Bassirou Dieng rappelle que le 25 octobre 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko avait reçu des maires du département de Mbacké dans le cadre de la campagne pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Il soutient que 14 des 16 maires du département avaient alors affiché leur soutien à la coalition dirigée par Ousmane Sonko.

Il cite notamment une déclaration de Cheikh Thioro Mbacké, responsable de Pastef, qui affirmait à l’époque avoir conduit ces élus auprès du Premier ministre afin qu’ils s’engagent à soutenir la coalition lors du scrutin législatif.

Pour Bassirou Dieng, ces précédents démontrent que le soutien des maires de Mbacké revêt une réelle importance politique. Il estime ainsi que les critiques actuelles relèvent davantage d’une lecture partisane que d’une analyse objective de la situation.