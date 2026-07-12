Grève dans la santé : And Gueusseum annonce une grève de 48 heures sans urgences ni service minimum

L’Alliance And Gueusseum durcit le ton dans son bras de fer avec le gouvernement. Dans son communiqué de grève n°11, l’organisation syndicale annonce une radicalisation de son mouvement avec un arrêt total de travail de 48 heures, sans prise en charge des urgences et sans service minimum, prévu les jeudi 23 et vendredi 24 juillet 2026.

Le syndicat affirme que cette décision intervient en réponse au « mépris persistant » des autorités et au non-respect des engagements pris à l’issue des négociations. Il dénonce également les retenues opérées sur les salaires de travailleurs ayant participé aux précédents mouvements de grève.

Dans son communiqué, And Gueusseum estime que les événements récents lui donnent raison dans son refus de signer le Pacte de stabilité économique et sociale conclu entre le gouvernement et certaines centrales syndicales. L’organisation souligne que ces mêmes centrales ont finalement observé une grève générale le 10 juillet 2026 pour dénoncer le non-respect des engagements contenus dans ce pacte.

Le syndicat pointe également du doigt le ministre de la Fonction publique et du Travail, Mamadou Lamine Dianté, ancien président du Haut Conseil du Dialogue social et promoteur du pacte social, qu’il accuse de menacer aujourd’hui de sanctions des travailleurs exerçant leur droit de grève.

Selon l’Alliance And Gueusseum, l’évaluation de son 11e plan d’actions fait état d’une mobilisation « exceptionnelle » avec un taux de participation supérieur à 98 % dans les hôpitaux, centres de santé, postes de santé et autres structures sanitaires du pays. Elle considère cette forte mobilisation comme la preuve de l’adhésion des travailleurs à ses revendications.

Au-delà de la grève des 23 et 24 juillet, le mouvement syndical annonce la poursuite du boycott des activités extra-muros du Programme national de lutte contre la tuberculose (PNT), ainsi que des activités de supervision et de coordination. Il évoque également la possibilité d’engager une rétention de l’information sanitaire et sociale si aucune avancée n’est enregistrée.

L’Alliance And Gueusseum réaffirme enfin ses principales revendications, notamment l’octroi de l’indemnité de logement aux agents contractuels du ministère de la Santé, aux agents des établissements publics de santé ainsi qu’aux travailleurs des collectivités territoriales du secteur sanitaire.

Elle réclame également l’effectivité de la fonction publique territoriale, la mise en œuvre des plans de carrière et l’attribution de parcelles aux bénéficiaires du programme de logements sociaux SUTSAS-Namora à Daga-Kholpa.

Le syndicat assure qu’il poursuivra son mouvement jusqu’à la satisfaction de l’ensemble de ses revendications, estimant que « seule la lutte libère ».