APR: Cissé Lô « bombarde » Macky, Niasse et Diouf Sarr

Dans une interview de deux pages accordé au journal L’Observateur, Moustapha Cissé Lô décoche des flèches incendiaires vers Macky Sall, le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse et le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr.

« Macky Sall a abandonné tous ceux qui ont combattu avec lui dans l’opposition »

« Macky Sall n’est pas mon père, il ne m’a pas acheté. Il a abandonné tous ceux ont combattu avec lui dans l’opposition et a confié les postes de responsabilité aux transhumants. Tous ceux qui dirigent aujourd’hui les institutions sont des transhumants ou soi-disant alliés. Moi, Me Alioune Badara Cissé, Mbaye Ndiaye et Mahmoud Saleh ne gérons que des restes. Sa façon de nous rendre la pièce de notre monnaie, c’est refuser de nous recevoir », martèle d’emblée le président du parlement de la CEDEAO.

« Niasse, un vieux qui doit prendre sa retraite et refuse de partir »

Moustapha Cissé Lô s’en prend aussi à Moustapha Niasse. « Je me suis battu contre Moustapha Niasse et Cie qui avaient comme dessein d’annihiler la candidature de Macky Sall dans leur option pour une candidature unique. Un vieux qui doit prendre sa retraite depuis longtemps, mais qui refuse de se retirer de la vie politique pour son amour insatiable de l’argent. Il est la cause de tous les maux du pays. Des personnes âgées de plus de 60 ans qui cherchent toujours des mandats électifs, c’est cela le mal du pays. Je les défie. Je ne crois pas en eux. »

« Le coordonnateur des cadres Diouf Sarr portait mes chaussures et sacs »

Le membre fondateur de l’Alliance pour la République (Apr) s’en prend également aux cadres de son parti, notamment à leur coordonnateur, Abdoulaye Diouf Sarr, qu’il ne cite pas nommément. « Le coordonnateur des cadres de l’Apr a porté mes chaussures et sacs. Il était secrétaire général à la Chambre de commerce de Kaolack, on se connaît très bien. Maintenant qu’il est nommé ministre, il ne reconnait plus ses aînés. De quel cadre parle-t-on ? Un cadre qui, sans la nomination de Macky Sall, n’est rien ».