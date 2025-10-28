Après avoir poignardé son mari aux parties génitales…Elle perd les eaux au commissariat

Vendredi, un homme a appelé la police parce que sa compagne lui avait porté un coup de couteau aux parties génitales.

Les secours se sont alors rendus au domicile conjugal situé 1 rue Edouard Branly à Angers, dans le Maine-et-Loire.

Grièvement blessée, la victime a été transportée dans un état critique à l’hôpital.

Sa concubine, âgée de 27 ans, a été interpellée et placée en garde à vue.

Mais cette femme enceinte de 8 mois et demi a perdu les eaux au commissariat.

La future maman a été conduite au CHU d’Angers où elle a accouché.

Source : F D