Après avoir poignardé son mari aux parties génitales…Elle perd les eaux au commissariat

Vendredi, un homme a appelé la police parce que sa compagne lui avait porté un coup de couteau aux parties génitales.
Les secours se sont alors rendus au domicile conjugal situé 1 rue Edouard Branly à Angers, dans le Maine-et-Loire.
Grièvement blessée, la victime a été transportée dans un état critique à l’hôpital.
Sa concubine, âgée de 27 ans, a été interpellée et placée en garde à vue.
Mais cette femme enceinte de 8 mois et demi a perdu les eaux au commissariat.
La future maman a été conduite au CHU d’Angers où elle a accouché.